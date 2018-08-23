Самый мощный пикап Mercedes готов к покорению России

В российском представительстве Mercedes-Benz анонсировали скорое появление в нашей стране пикапа Mercedes X 350d, оснащенного самым мощным в линейке мотором — 3.0-литровым дизелем V6. Ожидается, что заказать автомобиль можно будет в сентябре, а поставки первых экземпляров начнутся несколько позже.

Силовой агрегат обладает мощностью в 258 «лошадей» и 550 Нм пикового крутящего момента, передаваемого посредством семидиапазонного «автомата» на полноприводное шасси. При этом, за счет наличия подрулевых лепестковых переключателей, изменять передачи можно и в ручном диапазоне. Средние показатели расхода топлива, заявленные производителем, составляют около 9 литров, а динамика набора скорости 100 км/ч составляет 7.5 секунд.

Пикап Mercedes X-Class способен похвастаться высокой проходимостью за счет понижающей передачи, блокируемого заднего дифференциала и внушительного дорожного просвета, достигающего 222 мм. Грузоподъемность пикапа достигает 1 тонны.

В России новая версия немецкого пикапа будет представлена в двух вариантах оснащения: Progressive и Power. В первом случае можно будет получить диски на 17 дюймов, возможность попасть в салоне без ключа, кожаную оплетку руля и другие опции. Такая версия оценена производителем в 3 875 000 рублей. Для сравнения, самый дешевый вариант с 2.3-литровым дизелем стоит на 975 тысяч рублей дешевле.

Данные по версии X 350d Power производитель обещает представить позднее.