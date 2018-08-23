Ещё
Самый мощный пикап Mercedes готов к покорению России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самый мощный пикап Mercedes готов к покорению России 

Allroader.ru 23 августа 2018
Фото: Allroader.ru
В российском представительстве Mercedes-Benz анонсировали скорое появление в нашей стране пикапа Mercedes X 350d, оснащенного самым мощным в линейке мотором — 3.0-литровым дизелем V6. Ожидается, что заказать автомобиль можно будет в сентябре, а поставки первых экземпляров начнутся несколько позже.
Силовой агрегат обладает мощностью в 258 «лошадей» и 550 Нм пикового крутящего момента, передаваемого посредством семидиапазонного «автомата» на полноприводное шасси. При этом, за счет наличия подрулевых лепестковых переключателей, изменять передачи можно и в ручном диапазоне. Средние показатели расхода топлива, заявленные производителем, составляют около 9 литров, а динамика набора скорости 100 км/ч составляет 7.5 секунд.
Пикап Mercedes X-Class способен похвастаться высокой проходимостью за счет понижающей передачи, блокируемого заднего дифференциала и внушительного дорожного просвета, достигающего 222 мм. Грузоподъемность пикапа достигает 1 тонны.
В России новая версия немецкого пикапа будет представлена в двух вариантах оснащения: Progressive и Power. В первом случае можно будет получить диски на 17 дюймов, возможность попасть в салоне без ключа, кожаную оплетку руля и другие опции. Такая версия оценена производителем в 3 875 000 рублей. Для сравнения, самый дешевый вариант с 2.3-литровым дизелем стоит на 975 тысяч рублей дешевле.
Данные по версии X 350d Power производитель обещает представить позднее.
Allroader.ru: последние новости
Новый Police Interceptor показал каким будет Ford Explorer 2020 Lada XRAY Cross раскрывает свои тайны Skoda рекламирует новый Kodiaq RS
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение