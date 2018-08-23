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Появились тизерные фото Skoda Kodiaq RS
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Появились тизерные фото Skoda Kodiaq RS 

Car.ru 23 августа 2018
Фото: Car.ru
В сети появились завуалированные снимки первого кроссовера от Skoda с обозначением RS.
Этот автомобиль официально представят на автосалоне в Париже. А пока с завидным постоянством выкладываются снимки с тизерными изображениями кроссовера.
Что известно об автомобиле уже сейчас? На данный момент RS считается самым быстрым из семиместных внедорожников которому покорился автодром в Нюрбургринге.
Автомобиль будет располагать дизельным двигателем на две турбины объемом в 2 литра. Мощность такой современной силовой установки составляет 237 лошадиных сил.
При таких параметрах Kodiaq станет самым мощным представителем Skoda, имеющим под капотом дизель. Не зря внедорожник получил приставку RS, что расшифровывается как Rally Sport.
Автомобиль будут выпускать в двух основных комплектациях: на 5 и 7 мест. Непосредственно перед премьерой ожидается появление в интернете демонстрационного ролика по кроссоверу.
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