Subaru отказалась от дизельных моделей на рынке Великобритании

Автомобили с дизельными двигателями все еще далеки от полного исчезновения, сохраняя хороший процент в продажах в Европе и по всему миру, но ужесточающиеся экологические нормы WLTP заставляют некоторых автопроизводителей отказываться от дизельных моторов в своих моделях.

Последней новостью в этой тенденции стал отказ японской компании Subaru от продаж своих автомобилей с дизельными двигателями. Впрочем, речь идет пока что только о рынке Великобритании.

Судя по всему, 2-литровый дизельный мотор, устанавливаемый на Forester и Outback, не сможет выдержать новые экологические нормы, который будут введены в сентябре. Теперь Forester доступен только с бензиновыми двигателями на 2 литра — атмосферником и турбированным, а Outback можно приобрести с 2,5-литровым бензиновым атмосферником.