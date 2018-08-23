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Subaru отказалась от дизельных моделей на рынке Великобритании
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Subaru отказалась от дизельных моделей на рынке Великобритании 

LiveCars.Ru 23 августа 2018
Фото: LiveCars.Ru
Автомобили с дизельными двигателями все еще далеки от полного исчезновения, сохраняя хороший процент в продажах в Европе и по всему миру, но ужесточающиеся экологические нормы WLTP заставляют некоторых автопроизводителей отказываться от дизельных моторов в своих моделях.
Последней новостью в этой тенденции стал отказ японской компании Subaru от продаж своих автомобилей с дизельными двигателями. Впрочем, речь идет пока что только о рынке Великобритании.
Судя по всему, 2-литровый дизельный мотор, устанавливаемый на Forester и Outback, не сможет выдержать новые экологические нормы, который будут введены в сентябре. Теперь Forester доступен только с бензиновыми двигателями на 2 литра — атмосферником и турбированным, а Outback можно приобрести с 2,5-литровым бензиновым атмосферником.
Впрочем, не только дизельные моторы страдают от новых экологических норм. Хорошим примером является Volkswagen Golf R и его 2-литровый бензиновый турбо, который, ради соответствия новым стандартам, пришлось приглушить на 10 лошадиных сил. По тому же пути пошел и SEAT Leon Cupra, также потерявший мощность после рестайлинга в связи с новыми экологическими нормами.
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