Новый Mercedes-AMG CLA 45 постепенно раскрывается

После просмотра нескольких прототипов CLA, прошедших недавние публичные тесты, одна из топовых версий AMG раскрылась совершенно с другой стороны и, естественно, была окружена фото-шпионами.

По сравнению с обычной моделью, более мощная версия CLA 45 выглядит агрессивно благодаря решетке радиатора Panamericana, заднему спойлеру, специальным наконечникам на выхлопные трубы, массивному диффузору и заниженному дорожному просвету. В передней части автомобиль выглядит ровно так, как и ожидалось, после просмотра рендерных изображений, опубликованных в феврале.

Согласно последним сообщениям, Mercedes-AMG CLA 45 (или 50, как утверждают некоторые издания) оснастят 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, способным обеспечить более 400 лошадиных сил. Будет использоваться полноприводная система Mercedes 4MATIC. Учитывая, что нынешняя CLA 45 достигает 0-100 км/ч всего за 4,2 секунды, вполне вероятно, что новая, более мощная версия сумеет с места разогнаться до 100 км/ч примерно за 4 секунды или, возможно, даже быстрее.

Компания Mercedes-AMG еще не объявила официальную дату запуска, но ожидается, что это произойдет до конца 2018 или в первой половине следующего года.