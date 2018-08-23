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В Санкт-Петербурге стартовали продажи Jeep Compass
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В Санкт-Петербурге стартовали продажи Jeep Compass 

Car.ru 23 августа 2018
Фото: Car.ru
В дилерском комплексе «Автополе» открылись продажи автомобиля Jeep Compass — новой модели в линейке американского производителя в России, сообщают в компании.
Полноприводный Jeep Compass оснащен 2,4-литровым двигателем в двух вариантах мощности — 150 л.с. и 175 л.с. Автомобиль предлагается в трех комплектациях (Longitude, Limited и топовая Trailhawk) с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Стоимость новинки начинается от 1 999 000 рублей.
— Это второе появление Jeep Compass в России, до начала 2010-х годов у нас в стране было доступно первое поколение модели, — рассказал управляющий партнер автомобильного направления ГК «Автополе» Сергей Вайнер. — Сейчас у Compass больше шансов завоевать свое место на рынке. В линейке бренда он уже не является «младшим» братом, поделившись этим статусом с моделью Renegade. Мы рассчитываем, что Compass сможет занять около 20% в объеме продаж Jeep. Кроме того, автомобиль составит конкуренцию другим производителям в сегменте компактных внедорожников.
В компании отмечают, что автомобили уже в наличии в автосалоне. На момент старта продаж было получено более 25 предзаказов на Compass. «Это говорит о высоком спросе на новинку, — считает Сергей Вайнер. — Модель заметно расширит аудиторию бренда Jeep в России. Даже по яркой цветовой гамме автомобиля уже видно, что он рассчитан, в том числе, на молодежь».
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