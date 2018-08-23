Как погасить кредит за автомобиль

«АвтоВзгляд» рассказал, как не остаться без купленной в кредит машины, когда нечем выплачивать займ.

Первым делом следует обратиться в банк, который выдал кредит, и попросить отсрочить выплаты. Обычно это допускается максимум на три месяца, но и увеличивает будущий ежемесячный платеж. Тем не менее неустойку платить не придется, а машина не подвергнется судебному запрету на эксплуатацию.

Также кредитная организация может предложить реструктуризировать долг — изменить условия кредита на более удобные. Например, уменьшить сумму ежемесячного платежа за счет увеличения срока займа.

В случае несговорчивости одного банка можно пойти в другой и рефинансировать кредит, то есть взять еще один на лучших условиях и погасить им первый.

В противном случае придется стать ответчиком в суде и заплатить не только долг и проценты, но и пошлину в размере 0,5-4% от суммы кредита, а также оплатить судебные издержки.