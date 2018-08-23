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Как погасить кредит за автомобиль
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Как погасить кредит за автомобиль 

Рамблер 23 августа 2018
Фото: РИА Новости
«АвтоВзгляд» рассказал, как не остаться без купленной в кредит машины, когда нечем выплачивать займ.
Первым делом следует обратиться в банк, который выдал кредит, и попросить отсрочить выплаты. Обычно это допускается максимум на три месяца, но и увеличивает будущий ежемесячный платеж. Тем не менее неустойку платить не придется, а машина не подвергнется судебному запрету на эксплуатацию.
Также кредитная организация может предложить реструктуризировать долг — изменить условия кредита на более удобные. Например, уменьшить сумму ежемесячного платежа за счет увеличения срока займа.
В случае несговорчивости одного банка можно пойти в другой и рефинансировать кредит, то есть взять еще один на лучших условиях и погасить им первый.
В противном случае придется стать ответчиком в суде и заплатить не только долг и проценты, но и пошлину в размере 0,5-4% от суммы кредита, а также оплатить судебные издержки.
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