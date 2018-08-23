Модернизированный Nissan Kicks засветился на дорогах общего пользования

Японский концерн Nissan во всю готовится к дебюту своего детища — паркетника Kicks, нацеленного, в первую очередь, на жителей Индии. Следом за серией шпионских фотографий внешнего облика автомобиля, в Сети появился еще и видеоролик. В нем автолюбителям продемонстрировали, как прототип серийной версии едет по дорогам общего пользования.

На видео Интернет-пользователям продемонстрирован автомобиль, спрятанный под толстым слоем камуфляжа. При этом производителю сложно скрыть, что у индийской версии появилась переосмысленная решетка радиатора, другая линия остекления и обновленные корпуса боковых зеркал. В интерьере даже через окна проглядывается «парящий» сенсорный экран интерактивно-развлекательного комплекса, пришедшего на смену встроенному в переднюю панель тачскрина у авто, реализуемого в других странах.

Эксперты отмечают, что рестайлинговая версия окажется покрупнее глобального Kicks, габариты которого в длину составляют 4 295 мм, ширина равна 1 760 мм, высота достигла отметки в 1 590 мм. Расстояние между осями — 2 620 мм.

Версия паркетника для Индии получит под капот бензиновый агрегат H4K объемом на полтора литра и мощностью в 106 лошадиных сил, а также 1,5-литровый дизельный двигатель К9К, выдающий 110 «лошадок». Последний встроен в такие модели, как Renault Duster /Captur.

Привод, по мнению автолюбителей, окажется исключительно передним, как и у глобальной модели. При этом платформа В0 также поддерживает использование полноприводной системы.

На сегодняшний день компактный по габаритам кроссвен, впервые вышедший на публику два года назад, реализуется в автосалонах КНР, а также в ведущих странах двух американских материков — США, Канаде, Аргентине, Бразилии и Мексике. Машина базируется на платформе V альянса Renault-Nissan, которая также послужила основой моделей Nissan Juke и Micra современной генерации.

Nissan Terrano. Индийскую же вариация паркетника Kicks спроектируют на «тележке» B0, на которой, к примеру, созданы отечественные модели Renault Kaptur

Массовое производство паркетника для жителей Индии будет налажено на местном заводе Nissan. В продажу обновленная версия может поступить уже в конце этого года.