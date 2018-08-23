Новый Audi Q8 доедет до салонов России ближе к зиме

Представительный и приличный по габаритам кроссвен Q8 от немецкого концерна Audi накануне презентовали мировой общественности в Китае, в городе Шэнчжене. Представители отечественного подразделения бренда сделали заявление, что долгожданная новинка доберется и до России, правда сделает это не раньше четвертого квартала текущего года.

Немецкая новинка, которой присвоили индекс Q8, прошла все запланированные тесты и официальные показы. На данный момент автомобиль собираются привезти в ряд стран мира, в том числе и Российскую Федерацию. В отличие от наших сограждан, европейские автомобилисты уже начали раскупать и обкатывать новинку, поступившую в автосалоны Евросоюза в этом месяце.

Немецкое купе с четырьмя дверями не может ни приглянуться с одной стороны своей классической элегантностью, с другой — спортивной агрессивностью.

Под капот новинка получила от создателей трехлитровый турбодизель, выдающий 286 лошадиных сил. Бензиновые вариации агрегата будут установлены только в 2019 году.

Абсолютно все имеющиеся комплектации Audi Q8 имеют полный привод и роботизированную восьмиступенчатую трансмиссию. В первоначальной версии предлагается пружинная подвеска. При доплате же автовладельцы имеют возможность приобрести машину с полноуправляемым шасси и пневмоподвеской, которая увеличивает дорожный просвет.

Новый представитель SUV от немецкого концерна построен на модульной платформе MLB Evo. При аналогичной колесной базе автомобиль вышел короче и ниже своего предшественника с индексом Q7. Высота новинка равна 4986 мм, ширина составляет 1705 мм. В салоне кроссовера с удобством могут находиться одновременно пять пассажиров.