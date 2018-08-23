Ещё
Новый Audi Q8 доедет до салонов России ближе к зиме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Audi Q8 доедет до салонов России ближе к зиме 

PNZdrive 23 августа 2018
Фото: PNZdrive
Представительный и приличный по габаритам кроссвен Q8 от немецкого концерна Audi накануне презентовали мировой общественности в Китае, в городе Шэнчжене. Представители отечественного подразделения бренда сделали заявление, что долгожданная новинка доберется и до России, правда сделает это не раньше четвертого квартала текущего года.
Немецкая новинка, которой присвоили индекс Q8, прошла все запланированные тесты и официальные показы. На данный момент автомобиль собираются привезти в ряд стран мира, в том числе и Российскую Федерацию. В отличие от наших сограждан, европейские автомобилисты уже начали раскупать и обкатывать новинку, поступившую в автосалоны Евросоюза в этом месяце.
Немецкое купе с четырьмя дверями не может ни приглянуться с одной стороны своей классической элегантностью, с другой — спортивной агрессивностью.
Под капот новинка получила от создателей трехлитровый турбодизель, выдающий 286 лошадиных сил. Бензиновые вариации агрегата будут установлены только в 2019 году.
Абсолютно все имеющиеся комплектации Audi Q8 имеют полный привод и роботизированную восьмиступенчатую трансмиссию. В первоначальной версии предлагается пружинная подвеска. При доплате же автовладельцы имеют возможность приобрести машину с полноуправляемым шасси и пневмоподвеской, которая увеличивает дорожный просвет.
Новый представитель SUV от немецкого концерна построен на модульной платформе MLB Evo. При аналогичной колесной базе автомобиль вышел короче и ниже своего предшественника с индексом Q7. Высота новинка равна 4986 мм, ширина составляет 1705 мм. В салоне кроссовера с удобством могут находиться одновременно пять пассажиров.
Жители Германии приобретают Q8 для личного пользования по цене от 76 300 евро. Бренд запросил за новинку на 9 тысяч дороже Q7, имеющего такой же двигатель. На данный момент в нашей стране седьмая модель продается от 4,4 миллиона рублей. Аналитики подчеркивают, что новая Q8 станет серьезным конкурентом тем же немцам — BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.
PNZdrive: последние новости
Эксперты составили рейтинг электрических кроссоверов Поразительная самоуверенность: Chery предоставила гарантию в миллион километров пробега Шпионы обнародовали первые снимки KIA Forte GT с турбодвигателем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение