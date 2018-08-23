Новый Audi Q8 доедет до салонов России ближе к зиме 

Представительный и приличный по габаритам кроссвен Q8 от немецкого концерна Audi накануне презентовали мировой общественности в Китае, в городе Шэнчжене. Представители отечественного подразделения бренда сделали заявление, что долгожданная новинка доберется и до России, правда сделает это не раньше четвертого квартала текущего года.
Немецкая новинка, которой присвоили индекс Q8, прошла все запланированные тесты и официальные показы. На данный момент автомобиль собираются привезти в ряд стран мира, в том числе и Российскую Федерацию. В отличие от наших сограждан, европейские автомобилисты уже начали раскупать и обкатывать новинку, поступившую в автосалоны Евросоюза в этом месяце.
Немецкое купе с четырьмя дверями не может ни приглянуться с одной стороны своей классической элегантностью, с другой — спортивной агрессивностью.
Под капот новинка получила от создателей трехлитровый турбодизель, выдающий 286 лошадиных сил. Бензиновые вариации агрегата будут установлены только в 2019 году.
Абсолютно все имеющиеся комплектации Audi Q8 имеют полный привод и роботизированную восьмиступенчатую трансмиссию. В первоначальной версии предлагается пружинная подвеска. При доплате же автовладельцы имеют возможность приобрести машину с полноуправляемым шасси и пневмоподвеской, которая увеличивает дорожный просвет.
Новый представитель SUV от немецкого концерна построен на модульной платформе MLB Evo. При аналогичной колесной базе автомобиль вышел короче и ниже своего предшественника с индексом Q7. Высота новинка равна 4986 мм, ширина составляет 1705 мм. В салоне кроссовера с удобством могут находиться одновременно пять пассажиров.
Жители Германии приобретают Q8 для личного пользования по цене от 76 300 евро. Бренд запросил за новинку на 9 тысяч дороже Q7, имеющего такой же двигатель. На данный момент в нашей стране седьмая модель продается от 4,4 миллиона рублей. Аналитики подчеркивают, что новая Q8 станет серьезным конкурентом тем же немцам — BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.