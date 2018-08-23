Дебют Hyundai Elantra 2019 состоялся без лишней шумихи и пафоса: подробности новинки

Дебют обновленного автомобиля Hyundai Elantra 2019 модельного года уже состоялся и оказался поразительно тихим. Без лишнего шума и множества папарацций узкий круг американских СМИ пригласили на закрытое мероприятие, где сообщили о выходе этой модели с незначительной модернизацией.

На данный момент разработчики уже ничего не скрывают о новинке. Все детальное описание дизайна, технические характеристики и снимки, сделанные с различных ракурсов, появились на просторах Интернета.

Можно отметить, что вариация авто для клиентов из США ничем не отличается от версии для стран Евросоюза . В связи с этим перемены внешнего облика весьма предсказуемы. Во-первых, представители бренда добавили экстерьеру новую переднюю оптику и противотуманные фары в форме треугольников. Изменения коснулись и решетки радиатора. Она получила прежний шестиугольный формат, только с более острыми углами. Передний бампер также отличается заостренными линиями. Табличку под номерной знак переместили с багажника на бампер.

Преобразилось и внутренне содержание. Сложно не заметить новое рулевое колесо, переосмысленную панель приборов, иные дефлекторы воздухообдува, а также отличный блок управления климатической системой. При заказе дополнительной «примочки» у автовладельцев появится также информационно-развлекательная система с восьмидюймовым дисплеем.

Абсолютно все комплектации, помимо базовой, имеют брендовый комплекс активной безопасности, в который входит: система экстренной автоматической остановки, контроль за рядностью движения, слепыми зонами, есть камера заднего вида, а также система безопасности для выхода пассажиров, способная блокировать задние двери в случае нахождения рядом другой машины.

Гамма моторов для американских потребителей осталась без изменений. Это бензиновый атмосферный двигатель 2.0 MPI, выдающий 147 лошадиных сил, «турбочетверка» 1.4 T-GDI мощностью 128 «лошадей» и 1.6 T-GDI, выжимающий 201силу.

На данный момент самая «заряженная» вариация модели еще не раскрыта. В США старт продаж намечен на осень.

В Российской Федерации рестайлинговая Hyundai Elantra будет доступна только в 2019 году. Ценники за нее, скорее всего, перевалят за отметку в миллион рублей.