Зависит ли стоимость подержанного автомобиля от цвета? 

CarPrice проанализировал данные за последний год о результатах продаж наиболее популярных трехлетних автомобилей. Решили разобраться, насколько цвет автомобиля влияет на цену его продажи. Для удобства мы разбили данные на четыре ценовых сегмента, выделив в каждом из них лидеров продаж. В основе всех данных лежат реальные сделки, то есть, за сколько действительно продали автомобиль, а не за сколько его хотели бы продать.
Сегмент до 500 тыс. рублей Это самый популярный сегмент трехлеток, где собраны все современные хиты — рестайлинговый Hyundai Solaris 1, Kia Rio 3, Nissan Almera, Lada Granta и другие популярные авто. В этом сегменте, как правило, очень много машин самых разных цветов. Денис Долматов, генеральный директор CarPrice: «В начальном сегменте мы не выявили серьезных отклонений в ценах на машины различных цветов за исключением красного — такие автомобили стоят чуть дешевле других. Однако те случаи, когда мы оценивали желтые машины, показали, что желтый цвет в этом сегменте означает только одно — машина работала в такси, а значит ее эксплуатация была поистине „варварской“. Желтый цвет сразу же снижает цену на 20% и более. Ведь машины бюджетного сегмента, как правило, в такси и работают. И никто из покупателей не хочет, чтобы все думали, что его машина из такси. Поэтому, покупая новый недорогой автомобиль, избегайте желтого цвета, поскольку через несколько лет могут быть проблемы с продажей по рыночной цене». Сегмент от 500 тыс. до 1 млн рублей В данном сегменте много популярных машин — от недорогих Skoda Octavia 3 и Renault Duster первого поколения до Ford Kuga 2, Hyundai i35 и бизнес-седана Nissan Teana третьего поколения. Денис Долматов: «Нижняя часть этого сегмента живет по законам бюджетных авто, когда цвет (если он не желтый!) никак не влияет на цену. Но ближе к 1 миллиону появляется интересная закономерность. В большинстве случаев, цены красных автомобилей оказываются на 5-10% выше средней цены. Многие трехлетки до 1,5 миллионов рублей — это динамичные и престижные машины, которые в красном цвете выглядят очень эффектно. Красный — это не машины корпораций или такси, а машины, бывшие в частных руках и, возможно, — машины не на каждый день. Такие машины бережно эксплуатировались и имеют небольшой пробег». Сегмент от 1 млн до 1,5 млн рублей В этот сегмент попали седаны бизнес-класса: Merсedes-Benz E-klasse, BMW 5 шестого поколения, Toyota Camry 7, рестайлинговый Kia Sorento 2 и другие престижные иномарки. Денис Долматов: «Красный цвет в этом сегменте — признак успеха и достатка его хозяина. Качественно окрашенные красные автомобили премиального сегмента крайне эффектно выглядят на дороге и привлекают внимание окружающих. По этой причине красный цвет в отдельных случаях повышает стоимость авто на 150-200 тысяч, а это почти 20%. Наш анализ говорит, что покупка красной премиальной машины — это хорошее вложение денег». Сегмент дороже 1,5 млн рублей В данном сегменте три основных цвета — белый, серебристый и черный, к которым производители добавили коричневый и синий. Этот сегмент крайне консервативный — согласитесь, почти невозможно встретить Toyota Land Cruiser 200 в красном, синем или зеленом цвете. Оценить влияние цветов на стоимость машин достаточно сложно, поскольку каждый автомобиль даже в рамках одной модели сильно отличается в зависимости от мощности мотора, наличия тюнинга и эксклюзивных решений в экстерьере и внутренней отделке. Однако, определенные особенности все же заметны. Денис Долматов: «Консерватизм этого сегмента проявляется в том, что машины трех основных цветов стоят практически одинаково. Однако, любое цветовое отклонение моментально отражается на цене. По этой причине, я бы не советовал перекрашивать престижный внедорожник в оригинальные, привлекающие внимание цвета или делать аэрографию — с ними вы рискуете потерять приличные деньги при его продаже. Ведь покупатель таких машин, как правило, человек достаточно консервативный, который вряд ли оценит ваши эксперименты. Кроме того, покупатели часто воспринимают незаводскую покраску как попы тку замаскировать следы от серьезных аварий, что также не добавляет машине стоимости». Источник: CarPrice