Зависит ли стоимость подержанного автомобиля от цвета?

CarPrice проанализировал данные за последний год о результатах продаж наиболее популярных трехлетних автомобилей. Решили разобраться, насколько цвет автомобиля влияет на цену его продажи. Для удобства мы разбили данные на четыре ценовых сегмента, выделив в каждом из них лидеров продаж. В основе всех данных лежат реальные сделки, то есть, за сколько действительно продали автомобиль, а не за сколько его хотели бы продать.