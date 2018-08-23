«Аурус Сенат»: официальные фото салона

«Аурус Сенат»: долгожданные фото салона

Машины «Аурус» не единожды мелькали на шпионских снимках и патентных рисунках, а также в репортажах федеральных телеканалов. Однако фирменной фотосессии до сих пор не было. Теперь — есть: на официальных кадрах рассекречен седан «Аурус Сенат».

«Аурус»

«Аурус»

«Аурус»

«В стилевых решениях автомобилей Aurus прослеживается монументальность и величие, свойственные высокому статусу представительских автомобилей. В оформлении салона используются уникальные высококачественные отделочные материалы: лучшая натуральная кожа российского производства, древесина ценных пород. Металл и стекло мультимедийных устройств не позволяют усомниться, что перед вами современный автомобиль, оборудованный по последнему слову техники», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, несколько фотографий, позволяющих в подробностях рассмотреть машину со всех сторон, опубликовал портал drom.ru. Судя по оформлению остекления, на них представлена бронированная версия автомобиля. Есть шансы, что на Московском автосалоне будет представлена вся гамма проекта «Кортеж»: как уже выпускающиеся седан, лимузин и минивэн, так и прототипы будущих внедорожника и мотоцикла.

Пока все «Аурусы» оснащаются гибридной силовой установкой на основе 4,4-литрового мотора V8. Его отдача составляет 598 л.с. Между двигателем и 9-ступенчатым автоматом встроен электромотор. Привод машин — на все колеса. Лимузин также получит флагманский силовой агрегат V12 рабочим объемом 6,6 литра.

В широкую продажу автомобили «Аурус» поступят в следующем году. Пока они предназначены только для Гаража особого назначения.