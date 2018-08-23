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Ford Explorer следующего поколения сфотографировали без камуфляжа
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Ford Explorer следующего поколения сфотографировали без камуфляжа 

Motor.ru 23 августа 2018
Фото: Motor.ru
В Сети опубликованы фотографии полицейского перехватчика, построенного на базе Ford Explorer следующего поколения. Внедорожник, производство которого начнется в мае следующего года, запечатлели практически без камуфляжа.
Ранее производитель раскрыл некоторые технические детали о полицейском внедорожнике. Известно, что Explorer предложат с тремя вариантами силовых установок: 3,0-литровым двигателем V6 EcoBoost, 3,3-литровым «атмосферником» или его гибридной версией. Коробка — десятидиапазонный «автомат». На снимках, опубликованных изданием Motor1, видна надпись Hybrid в нижней части машины.
Помимо этого, новый перехватчик будет быстрее машины предыдущего поколения, и получит новые электронные системы безопасности. Среди них: система охраны периметра с углом обзора 270 градусов, которая может обнаруживать потенциальные угрозы и автоматически блокировать двери, система телеметрии и камера заднего вида.
Фотографии: Motor1
В прошлом году Ford представил полицейский гибридный седан Fusion и пикап F-150, который разработан для длительных погонь.
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