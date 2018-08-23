Тест-драйв: Infiniti Q50S

Задержавшись на год с российской премьерой Infiniti Q50 , производитель быстро завладел вниманием небольшого, но преданного клуба поклонников марки. На все выпады по поводу подозрительного сходства автомобиля с Mazda 6 японцы резонно отвечали, мол, посмотрите внимательней, это скорее Nissan Teana, но в премиум-формате. Так или иначе, седан получился броским и интересным, но не настолько, чтобы на светофоре в ряд вставали по три таких автомобиля. Его силуэт не так часто мелькает в потоке, что, в принципе, можно добавить в копилку плюсов. Да, некое подобие эксклюзивности может привлечь тех, кто не хочет «как у всех», а наш тест-драйв Infiniti Q50 в комплектации SPORT, надеемся, сможет более широко сформировать представление о целевой аудитории данной модели.

126-миллиметровый дорожный просвет Q50 может насторожить разве что жителей отдаленных районов, привыкших штурмовать снежные заносы зимой и дорожные ямы на протяжении всего года. Избалованные же жители мегаполисов при этом остаются спокойными — там, где проедут аналогично приподнятые над землей BMW и Mercedes, без труда проберется и Infiniti Q50.

Попавшая в наши руки модель является живым подтверждением того факта, что синий цвет особенно к лицу автомобилю, за рулем которого сидит мужчина. На скорости он создает у прохожих ощущение пронесшийся молнии, отблески которой переливаются в боковых изгибах и хромированных вставках автомобиля.

Несмотря на то, что Infiniti Q50 в потоке достаточно сильно выделяется, отличить комплектацию Sport от прочих других — задача не из простых. Пытливым советуем обратить внимание на пять трезубых спиц в 19-дюймовых легкосплавных дисках и специальный задний бампер с окрашенным в цвет кузова диффузором. Совпало? Поздравляем, мимо только что промчался ночной кошмар «Мазды 6».

Интерьер седана, кажется, воплотил в себе классическое представление о красоте по-японски — стильно и скромно. Дизайнеры не тычут под нос яркими вкраплениями и сверхдорогими материалами, хотя глаз невольно подмечает высококачественную отделку и гармоничное сочетание элементов.

Если хорошенько напрячь память, то можно вспомнить, как работающая на Android связка «мозгов» с экранами навигации и бортовых настроек подвисала под давлением потока быстрых нажатий. Так вот, прошедшее несколько лет назад обновление эту проблему если и ни устранило полностью, то хотя бы существенно сократило время отклика. Спасибо за сэкономленные нервные клетки, Infiniti!

Да не введет вас в заблуждение звонкая брошюрная формулировка о том, что сиденья Infiniti Q50 спрофилированы при участии специалистов NASA . Расслабиться в них, как в домашнем кресле, у пассажиров вряд ли получится, а вот без усталости долететь до Луны — вполне. Ну, а до соседнего города время пролетит еще незаметней, будьте уверены.

Динамические характеристики автомобиля находятся в пределах ожиданий для двухлитрового мерседосовского двигателя. Звезд с неба 211-сильный бензиновый агрегат не хватает, но транслирует водителю приятную уверенность как будто нескончаемым запасом мощности. Подхват ускорения сверх допустимых в городе скоростей происходит тем плотнее, чем ближе стрелка тахометра к отметке 4-5 тысяч оборотов в минуту.

Подвеска Infiniti Q50 максимально лояльна к находящимся в салоне. Возможно, что вам так и не представится случай изменить ее стандартные настройки — в большинстве случаев упругости подвески хватает даже с запасом.

В конце хотелось бы отметить, что помимо широкого диапазона стилей вождения — от спортивного острого до бережливого пенсионерского, седан способен удовлетворить и тягу водителя к эпатажу. Приметная внешность в сочетании с прекрасной настройкой агрегатов делает Infiniti Q50S всеобщим любимцем. Градус любви конкретно к этой комплектации также повышает достаточно вменяемая цена и возможность регулярно экономить за счет не самого мощного, но сноровистого двигателя.

Характеристики Габариты, д/ш/в, мм: 4810, 1820, 1455Снаряженная масса: 1643 кгДвигатель: бензинМощность: 211 л.с. Разгон до сотни, сек: 7,3Привод: заднийТестовый расход топлива: 7 л/100 кмЦена базовой комплектации: 1 825 000 р. Цена протестированного автомобиля: 2 305 000 р.