Mercedes— Benz G550 2019 на прогулке показал свои новые возможности

Немецкий автомобилестроитель Mercedes-Benz вывел на рынок совершенно новое поколение внедорожников G-Class, которое мягко говоря, выглядит почти идентично замененной модели.

Однако, как утверждает сам производитель, «красота кроется в деталях» и несмотря на привычный внешний вид, Mercedes G Class G500 AMG 2019 теперь имеет полностью пересмотренную подвеску, новый интерьер и иной состав двигателя.

Фактически всего лишь пять элементов переносятся с модели 2018 года: крышка «запаски», солнцезащитные козырьки, ручки дверей, структурный кронштейн и опрыскиватели фар. Все остальное полностью новое.

Более подробно о модернизации Mercedes G Class G500 и текущем диапазоне предложений AMG можно узнать из видео, опубликованного на ресурсе motor1.com.

И в Европе и в США Mercedes G Class продается как G500.

Внедорожник оснащен бензиновым битурбированным двигателем V8 на 4,0 L, крутящим моментом 610 Нм и максимальной мощностью 416 лошадиных сил. На Старом континенте максимальная мощность составляет 422 л.с.