BMW Isetta воскресила швейцарская компания

Ещё в середине прошлого столетия немецкий бренд выпустил на рынок невероятно компактный автомобиль, который получил маркетинговое название BMW Isetta. Однако, с годами его популярность угасала, и теперь швейцарская компания решила «воскресить» эту машину, но уже в современной интерпретации.

Около двух лет назад на Женевском автосалоне компания уже показывала прототипную версию авто, дизайн которого был полностью идентичен ультракомпактной машине немецкой фирмы. И сегодня стало известно о том, что прототип всё-таки перейдёт в серийную модификацию.

В базовой версии машина продавалась с одноцилиндровым мотором объёмом всего в 245 кубиков. Отдача его составляла 11 лошадиных сил. На этот раз машина поступит в продажу в электрифицированной модификации с двадцати-сильным силовым агрегатом. Максимальный разгон такого авто составит 48 километров в час, а аккумулятора должно хватить на 90 километров пути.

Производство будет налажено в Италии. До конца текущего года с конвейера должно сойти около сотни таких электрокаров. В следующем году план производства составит 5 000 экземпляров, хотя уже сейчас фирма получила на полторы тысячи предзаказов больше. Стоить машина будет 12 тысяч евро.