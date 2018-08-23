Была и не стало: Toyota Verso ушла из Европы

Verso не выдержала конкуренции с другими моделями Toyota на европейском рынке.

Автомобиль уходит своими корнями глубоко. Так, вспомнить можно и нужно ещё Corolla Verso, которая была впервые представлена в Японии в 1997 году. Этот автомобиль сменил два поколения, будучи «Короллой». Verso без намёка на Corolla показали на автосалоне во Франкфурте в 2009 году.

В течение последних девяти лет Verso шла с различными моторами на выбор: дизельные и бензиновые агрегаты предлагались. Считается, что именно устаревшие силовые установки и «похоронили» неплохой минивэн.

Согласно официальным данным, Toyota продала только 821 экземпляр Verso в первой половине 2018 года. Понятно, что это и стало главным аргументов для окончательного ухода MPV из Старого Света. Нет ни единого слова о том, будет ли Toyota готовить замену Verso.