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Была и не стало: Toyota Verso ушла из Европы
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Была и не стало: Toyota Verso ушла из Европы 

Car.ru 23 августа 2018
Фото: Car.ru
Verso не выдержала конкуренции с другими моделями Toyota на европейском рынке.
Автомобиль уходит своими корнями глубоко. Так, вспомнить можно и нужно ещё Corolla Verso, которая была впервые представлена в Японии в 1997 году. Этот автомобиль сменил два поколения, будучи «Короллой». Verso без намёка на Corolla показали на автосалоне во Франкфурте в 2009 году.
В течение последних девяти лет Verso шла с различными моторами на выбор: дизельные и бензиновые агрегаты предлагались. Считается, что именно устаревшие силовые установки и «похоронили» неплохой минивэн.
Согласно официальным данным, Toyota продала только 821 экземпляр Verso в первой половине 2018 года. Понятно, что это и стало главным аргументов для окончательного ухода MPV из Старого Света. Нет ни единого слова о том, будет ли Toyota готовить замену Verso.
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