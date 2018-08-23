Opel GT X Experimental: новое видение будущего бренда 

В прошлом месяце Opel закинул интригу, продемонстрировав новый концепт, призванный показать, как будут выглядеть будущие автомобили бренда. Только тогда он был под покрывалом. И вот завеса тайны сброшена — концепт — это электрический компактный кроссовер в форме купе. Opel GT X Experimental — идеалогический преемник концептов Opel Monza и GT, а также первым ощутимым результатом планов бренда улучшить имидж своих моделей. Концепт создан в стиле облегченной архитектуры. В длину он 4 063 мм. 17-дюймовые диски для улучшения комфорта, на самом деле выглядят намного больше. В движение кроссовер приводится электрической силовой установкой при помощи компактной литий-ионной батареи следующего поколения мощностью 50 кВт-ч с индуктивной зарядкой. Opel также с гордостью утверждает, что концепт обладает третьим уровнем автономии. Проще говоря, он умеет выполнять задачи вождения автомобиля, но водитель должен быть готов взять управление в свои руки в сложной ситуации. Opel GT X Experimental также представляет новый дизайн передней и задней части автомобиля. И, собственно, всех будущих моделей Opel. Спереди центром является логотип бренда, а задние фары повторяют дизайн головной оптики. Интерьер, как сейчас модно, выполнен в стиле минимализма. Лобовое стекло перетекает в крышу, составляя с ней одно целое, а средние стойки отсутствуют в принципе для создания большего объема. На приборной панели доминирует большой экран информационно-развлекательной системы, а два экрана поменьше показывают информацию с камер, заменяющих зеркала заднего вида. Когда концепт начнет воплощаться в реальные модели, пока не сообщается.