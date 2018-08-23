Ещё
Компания обновляет MG 3 и предоставляет семилетнюю гарантию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компания обновляет MG 3 и предоставляет семилетнюю гарантию 

Auto.Today 23 августа 2018
Фото: Auto.Today
Британская компания модернизировала MG 3, дополнив его множеством визуальных обновлений и 80 000 мильной (128 000 километровой) или семилетней гарантией.
Среди наиболее заметных модификаций: пересмотренная решетка, пара других фар, новый бампер с агрессивными воздухозаборниками и острыми краями. Также появляется переработанный задний бампер, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, хромированные акценты, набор отделок крыши и шесть оттенков для окраски кузова.
Внутри обновленной MG 3 есть многофункциональное рулевое колесо, используемое и в ZS, и 8-дюймовая сенсорная информационно-развлекательная система (стандартная для комплектаций Excite и Exclusive) с поддержкой Apple CarPlay. Android Auto не предоставляется.
Единственным силовым агрегатом остается 1,5-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель, обеспечивающий 105 лошадиных сил и 137 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой переднего привода. Согласно официальным данным, MG 3 разгоняется 0-100 км/ч за 10,4 секунды и достигает предельной скорости в 173 км/ч.
Цены на автомобиль начинаются от 12 111 долларов США, причем комплектация Excite оценивается в 14 555 долларов США и поставляется с 16-дюймовыми дисками, спойлером багажного отсека, другими боковыми юбками, вышеупомянутой информационно-развлекательной системой и другими функциями. MG 3 Exclusive начинается от 16 321 доллара.
Auto.Today: последние новости
Volkswagen Tiguan и Touran 2018 года подлежат отзыву Новый Mercedes-AMG CLA 45 постепенно раскрывается Mercedes-Benz EQC проходит последние испытания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение