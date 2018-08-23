Компания обновляет MG 3 и предоставляет семилетнюю гарантию

Британская компания модернизировала MG 3, дополнив его множеством визуальных обновлений и 80 000 мильной (128 000 километровой) или семилетней гарантией.

Среди наиболее заметных модификаций: пересмотренная решетка, пара других фар, новый бампер с агрессивными воздухозаборниками и острыми краями. Также появляется переработанный задний бампер, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, хромированные акценты, набор отделок крыши и шесть оттенков для окраски кузова.

Внутри обновленной MG 3 есть многофункциональное рулевое колесо, используемое и в ZS, и 8-дюймовая сенсорная информационно-развлекательная система (стандартная для комплектаций Excite и Exclusive) с поддержкой Apple CarPlay. Android Auto не предоставляется.

Единственным силовым агрегатом остается 1,5-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель, обеспечивающий 105 лошадиных сил и 137 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой переднего привода. Согласно официальным данным, MG 3 разгоняется 0-100 км/ч за 10,4 секунды и достигает предельной скорости в 173 км/ч.

Цены на автомобиль начинаются от 12 111 долларов США, причем комплектация Excite оценивается в 14 555 долларов США и поставляется с 16-дюймовыми дисками, спойлером багажного отсека, другими боковыми юбками, вышеупомянутой информационно-развлекательной системой и другими функциями. MG 3 Exclusive начинается от 16 321 доллара.