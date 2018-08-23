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Дилеры Cadillac и Chevrolet предупредили о росте цен на 3 — 5%
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Дилеры Cadillac и Chevrolet предупредили о росте цен на 3 — 5% 

Автостат 23 августа 2018
Фото: Автостат
В связи с увеличением курса валют цены на автомобили Cadillac и Chevrolet американского производства с сентября вырастут на 3 — 5%. Об этом сообщили в компании «Авилон», отметив, что цены останутся без изменений на автомобили Cadillac и Chevrolet американского производства со склада дилера, а машины в поставке подорожают на заявленные 3 — 5%.
«Своим потенциальным клиентам мы анонсировали планируемое повышение цен на автомобили. На данный момент в «Авилоне» в наличие все модели различных комплектаций по очень привлекательным ценам. Но количество машин ограничено», — комментирует ситуацию директор филиала Cadillac Chevrolet Авилон Александр Савельев.
Напомним, в декабре 2017 года автомобили Cadillac и Chevrolet американского производства выросли в цене на 300 тыс. рублей. С июня 2018 года цены увеличились на 100 тыс. рублей.
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