Премиальный суббренд Great Wall решил не отставать от моды: фото кросс-купе Wey

В «купе» превратили «паркетник» VV7. Официальная премьера модели, вероятно, состоится уже в этом году.

Бренд Wey был представлен компанией Great Wall в 2016-м. Согласно одной из версий, свое название он получил в честь председателя совета директоров китайского автогиганта Вэя Цзяньцзюня . Бренд позиционируется выше, чем марка Haval, которая также принадлежит Great Wall. Первенцем Wey стал кроссовер VV7, построенный на платформе «паркетника» Haval H7, — на «поднебесный» рынок он вышел в середине 2017-го. А скоро китайским покупателям предложат купеобразную версию VV7, получившую к названию приставку GT. Фотографии новой модификации распространили местные СМИ.

На фото: Wey VV7 GT Судя по снимкам, передняя часть у VV7 GT такая же, как у стандартного кроссовера, а вот у окошек за задними дверями поменяли форму, плюс у модели «вытянули» багажник. Еще кросс-купе получило колесные диски нового дизайна. Данных о габаритах «купе» пока нет. Размеры обычного Wey VV7 следующие: длина — 4 765 мм, ширина — 1 931 мм, высота — 1 655 мм, колесная база — 2 950 мм.

На фото: Wey VV7 GT По данным китайских СМИ, Wey VV7 GT предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 234 л.с., которая работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». Таким же двигателем оснащается и стандартный кроссовер. Обычному VV7 полный привод не положен, так что и у «купе» варианта 4×4 тоже, скорее всего, не будет.

Ожидается, что официальный дебют VV7 GT состоится до конца текущего года. Наверняка новая версия окажется дороже стандартного SUV. Последний в Китае стоит от 169 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 677 000 рублей по актуальному курсу.

Помимо «просто» VV7 и кросс-купе GT в линейку Wey сегодня входят еще три кроссовера: VV5, VV6 и гибридный P8. «Пятерка» и «шестерка» базируются на «тележке» Haval H6, гибрид же представляет собой перелицованную версию VV7. «Паркетники» Wey VV5 и VV6 доступны с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 197 л.с. и «роботом», тот же двигатель входит в состав установки Wey P8 (совокупная отдача гибрида — 340 л.с.). Полный привод есть у гибридной модели (на задний оси установлен электромотор) и кросса VV6 (задняя ось подключается многодисковой муфтой BorgWarner).

Цена «младшего» SUV премиум-марки — VV5 — стартует с отметки в 150 000 юаней (около 1 482 000 рублей), гибридный кроссовер P8 с учетом льгот обойдется минимум в 259 800 юаней (около 2 566 000 рублей). «Паркетник» VV6 только готовится поступить в продажу — до местных дилеров эта модель должна добраться осенью.

На данный момент автомобили Wey продают только в Китае. В будущем марка рассчитывает выйти на европейский рынок. Кроме того, как ранее сообщали «Колёса», бренд Wey может появиться и в России, но точные сроки пока неизвестны.

Кстати, купеобразные «паркетники» набирают все большую популярность на китайском рынке. Такими моделями уже обзавелись местные компании Bisu, Dongfeng и Changan, скоро кросс-купе появится еще и у Geely . Даже Skoda решила разработать купеобразный Kodiaq специально для Поднебесной.

По материалам: www.kolesa.ru