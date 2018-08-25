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Lamborghini показала свой самый быстрый суперкар
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Lamborghini показала свой самый быстрый суперкар 

Daily-Motor 25 августа 2018
Фото: Daily-Motor
Lamborghini показала свой самый быстрый суперкар Итальянская автомобильная компания Lamborghini представила новое купе, которое будет выпущено ограниченным тиражом в 963 экземпляра. Новинка под названием Aventador SVJ дебютировала на Конкурсе Элегантности в Пеббл-Бич. Суперкар построен на платформе стандартного Avantador. В оснащение автомобиля вошел 6,5-литровый бензиновый двигатель V12, выдающий 770 лошадиных сил мощности. С места до первой «сотни» с таким мотором специальная версия Aventador SVJ разгоняется всего за 2,8-секунды. Максимальная скорость суперкара ограничена на отметке в 350 километров в час.
Новинка также получила доработанный аэродинамический обвес, в котором использован более агрессивный бампер, спойлер из углеволокна, а также видоизмененные фары и передний спойлер с управляемыми заслонками и активное антикрыло.
Стоимость машины стартует с отметки в 517 тысяч 700 долларов США.
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