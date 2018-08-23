BMW 840d M Sport G15 в сером костюме Dravitgrau Metallic

Новый BMW 8 Series Coupe можно заказать в течение нескольких недель, но роскошный спортсмен еще не прибыл к дилерам. И только в BMW Welt Munich можно полюбоваться на него в полном объеме. Для презентации новой серии был выбран BMW 840d xDrive с комплектом M Sport и с индивидуальной покраской кузова в Dravitgrau Metallic.

Цвет кузова сильно меняется от падающего на него света от темно-серого до желтовато-коричневого. Это напоминает драгоценный камень Дравит из группы турмалинов, который также известен своим желто-коричневым цветом. Это подчеркивает индивидуальность спортсмена, и указывает на то, что клиенты могут заказывать свой, особый цвет кузова.

В приведенной конфигурации цена BMW 840d xDrive составляет 119 530 евро, в нее входит стоимость специального оборудования на сумму в 20 000 евро. Из этой суммы 5550 евро цена оборудования M Sport Package, индивидуальная ливрея -2400 евро, остальное отделка салона кожей Merino в красном и черном цветах Fiona.

BMW 840d xDrive G15 получил рядный шестицилиндровый двухтурбинный двигатель мощностью 320 л.с. с максимальным крутящим моментом в 680 ньютоно метров. Разгон с места до 100 км/час 1,9-тонного купе составляет 4,9 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км / ч.