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Райкконен: Надеюсь, что смогу стартовать из первого ряда
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Райкконен: Надеюсь, что смогу стартовать из первого ряда 

F1News.ru 24 августа 2018
Фото: F1News.ru
Кими Райкконен показал лучшее время на пятничных тренировках, после чего вкратце подвёл итоги первого дня гоночного уик-энда в Спа, надеясь, что скорость машины Ferrari с обновлённым двигателем позволит в квалификации бороться за первые позиции.
Вопрос: Расскажите о работе машине на бельгийской трассе, ведь вы получили модернизированный двигатель — как полагаете, позволит ли он добиться какой-то прибавки в скорости?
Кими Райкконен: Разумеется, мы всегда надеемся, что любая новинка позволит сделать шаг вперёд или добиться каких-то улучшений. Но что-то определённое пока говорить сложно, хотя в любом случае разницу нельзя назвать радикальной.
Всё прошло нормально, но сегодня только пятница, хотя пока неясно, что нас ждёт в другие дни уик-энда.
Вопрос: Прошло немало времени со дня вашей последней победы в Спа — позволяет ли SF71H рассчитывать на успех в этот уик-энд? Можно ли сказать, что это лучшая машина Скудерии, которую вы пилотировали с 2009 года?
Кими Райкконен: Она однозначно лучше, чем та, что я пилотировал в 2009-м. Та была не очень быстрой, хотя под конец сезона нам удалось прибавить. Что касается этого уик-энда, то мы просто выполняем нашу работу и надеемся, что этого будет достаточно, чтобы в воскресенье стартовать из первого ряда.
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