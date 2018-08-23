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Mercedes-Benz E350d получает малозаметный, но нужный тюнинг от Vath
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Mercedes-Benz E350d получает малозаметный, но нужный тюнинг от Vath 

Car.ru 23 августа 2018
Фото: Car.ru
Холст для крайнего проекта Vath не родился в Аффальтербахе — это просто Mercedes-Benz E350d (W213).
Седан оснащён дизельным двигателем, который дарит 258 л.с. Усилиями Vath теперь отдача составляет 310 л.с. Очень впечатляющий и крутящий момент — 710 Нм. Для этого необходимо клиенту понести расходы в размере 1 190 евро. За эти деньги тюнер ещё готов заодно и снять ограничитель скорости, так что 250 км/ч перестанут быть пределом.
Вклад ателье во внешний вид этого Mercedes-Benz E-Class минимален. Есть лишь несколько сдержанных дополнений, таких как закрылки и спойлер на крышке багажника. Каждый по отдельности элемент стоит € 523,60. Это с установкой, естественно.
Хромированные или чёрные выхлопные патрубки сделают заказчика беднее плюс на € 225, а специальный модуль, отвечающий за саунд, оценили в 1892 евро. Кстати, выбирать сможете из шести голосовых тональностей.
Финиш — это занижение подвески на 15-30 мм (1017 евро), колёса в 20 дюймов на какой-то явно очень классной резине (€ 809).
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