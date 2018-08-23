«Калашников» заявил о намерении выпустить электрический суперкар

Концерн «Калашников» представил концепт электрического суперкара CV-1 на международном форуме «Армия-2018». Об этом сообщает kalashnikov.media.

Запас хода автомобиля составляет 350 км. Батарея электрического суперкара позволяет развивать мощности до 1,2 МВт полезной нагрузки. Какую мог бы развивать автомобиль — не уточняется.

Представленный образец построен на базе кузова ИЖ-21252 «Комби». Однако это пока демонстрация разрабатываемых технологий, уточняет представитель концерна «Калашников». По его словам, в будущем будет создан серийный электрокар с другим дизайном и наполнением. «Калашников» надеется, что серийный электрокар сможет конкурировать с продукцией глобальных производителей электрических автомобилей.

Проект реализуется концерном самостоятельно, на собственных мощностях и за свои деньги, отметил представитель концерна «Калашников». Размер инвестиций, как и дату начала производства, он не раскрыл.

Ранее концерн «Калашников» разработал электромотоциклы «Иж Пульсар» и электромобили «Овум» для московской полиции. Первый развивает скорость до 100 км/ч, а второй может разгоняться до 80 км/ч.