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Новый бронированный «Урал» показали на «Армии-2018»
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Новый бронированный «Урал» показали на «Армии-2018» 

Российская Газета 23 августа 2018
Фото: Российская Газета
Полноприводная двухосная машина из Миасса, по данным разработчиков, может быть использована для монтажа различного вооружения, выполнения задач на поле боя и в тылу.
Цельносварной корпус состоит из отсека управления на двух бойцов с двумя боковыми дверями, а также шестиместного отсека с двумя боковыми распашными дверями и одной дверью, расположенной сзади.
Для создания комфортных условий для экипажа машины и пассажиров установлены отопитель и кондиционер. При действии на зараженной местности применяется специальная фильтровентиляционная установка.
При собственном весе в 14500 кг машина может перевозить до 2000 кг груза и буксировать пятитонный прицеп.
На автомобиле установлена гидравлическая лебедка, которая обладает тяговым усилием в 8000 кг. Топливные баки общей емкостью в 320 литров имеют противопульное полиуретановое покрытие, которое исключает возможность утечки и возгорания.
Четырехтактный дизельный двигатель броневика с газотурбинным наддувом обладает мощностью 312 л.с. Максимальная скорость по шоссе может достигать 100 км/ч. Запас хода — 1000 км.
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