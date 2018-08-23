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Как россиян лишают прав за сбитый столбик
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Как россиян лишают прав за сбитый столбик 

Рамблер 23 августа 2018
Фото: РИА Новости
«АвтоВзгляд» рассказал, что даже мелкий дорожный инцидент (например, сбитый столбик) может обернуться для водителя лишением прав, если он не сообщит об этом в ГИБДД и оставит место аварии.
Издание подчеркивает, что по требованиям ПДД автомобилист обязан сообщать полиции о любых авариях — с пострадавшими или без, в том числе и о наезде на какое-либо препятствие.
В пример «АвтоВзгляд» привел гипотетическую ситуацию, когда водитель, не почувствовавший габаритов своего BMW X5, зацепил порогом машины неподвижный предмет. Обычно в таких случаях водитель выходит из машины, смотрит, что произошло, а затем уезжает.
Однако из-за этой небольшой аварии можно лишиться прав по статье 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). В этой статье есть пункт номер два: «оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся». За это водителю грозит лишение прав сроком до полутора лет или административный арест на 15 суток.
Сейчас практически на каждом жилом доме установлены камеры наблюдения. По данным «АвтоВзгляда», с их помощью правоохранители часто вычисляют даже «несерьезных» нарушителей.
Ранее из-за ДТП, в котором не было пострадавших, водительское удостоверение отобрали у футболиста Федора Смолова. В ночь на 1 августа, Смолов попал в аварию в Краснодаре за рулем BMW M5 First Edition. Он объяснил случившееся своим плохим самочувствием и пообещал восстановить разрушенную в результате ДТП дорожную ограду. Позе футболиста лишили прав на один год за оставление места аварии.
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