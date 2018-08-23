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Роскошный кроссовер-купе WEY VV7 GT рассекретили на «живых» фото
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Роскошный кроссовер-купе WEY VV7 GT рассекретили на «живых» фото 

Car.ru 23 августа 2018
Фото: Car.ru
Китайский автоконцерн Grеаt Wаll следует мировым стандартам, на данный момент в разработке компании версия купе VV7 GT, который будет выходить под малым брендом Wey.
Пресс-служба Китая опубликовала в соц.сети первые снимки авто VV7 GT. По фотографиям можно понять, что передний бампер автомобиля не был изменён, но вот задняя часть авто приобрела новые двери и окна. Новый дизайн приобрели и диски кроссовера.
Под капотом авто установят бензиновый турбодвигатель на 2.0 литра, который имеет четыре цилиндра. Мощность двигателя 234 «лошадей». Пока что о размерах производители умалчивают.
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