Роскошный кроссовер-купе WEY VV7 GT рассекретили на «живых» фото

Китайский автоконцерн Grеаt Wаll следует мировым стандартам, на данный момент в разработке компании версия купе VV7 GT, который будет выходить под малым брендом Wey.

Пресс-служба Китая опубликовала в соц.сети первые снимки авто VV7 GT. По фотографиям можно понять, что передний бампер автомобиля не был изменён, но вот задняя часть авто приобрела новые двери и окна. Новый дизайн приобрели и диски кроссовера.

Под капотом авто установят бензиновый турбодвигатель на 2.0 литра, который имеет четыре цилиндра. Мощность двигателя 234 «лошадей». Пока что о размерах производители умалчивают.