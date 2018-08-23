В России появится обновленный Mitsubishi L200

В представительстве японского бренда подтвердили, что рестайлинговый пикап доберется до российского рынка.

Подробностей о новинке мало. Ожидается, что продажи стартуют уже скоро — вероятно, до конца текущего года. Однако точных сроков в компании не назвали.

Ранее в Сети появились шпионские фотографии пикапа 2019 года для других рынков, где он называется Triton. Тогда стало известно, что обновленный L200 получит дизайн в стиле компактного Eclipse Cross. В частности, изменится оформление передней оптики и фальшрадиаторной решетки, а также геометрия задних фонарей.

Что касается дорестайлинговой версии, которая в настоящее время продается в России, то она доступна с 2,4-литровым дизелем мощностью 154 либо 181 л.с. Цены начинаются от 1,7 млн рублей.

По итогам первой половины 2018 года L200 занял вторую строчку в списке самых популярных пикапов в стране. За шесть месяцев на российском рынке было продано 1,8 тыс. пикапов этой модели, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.