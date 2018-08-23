Ещё
В России появится обновленный Mitsubishi L200
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России появится обновленный Mitsubishi L200 

Авторамблер 23 августа 2018
Фото: Авторамблер
В представительстве японского бренда подтвердили, что рестайлинговый пикап доберется до российского рынка.
Подробностей о новинке мало. Ожидается, что продажи стартуют уже скоро — вероятно, до конца текущего года. Однако точных сроков в компании не назвали.
Ранее в Сети появились шпионские фотографии пикапа 2019 года для других рынков, где он называется Triton. Тогда стало известно, что обновленный L200 получит дизайн в стиле компактного Eclipse Cross. В частности, изменится оформление передней оптики и фальшрадиаторной решетки, а также геометрия задних фонарей.
Что касается дорестайлинговой версии, которая в настоящее время продается в России, то она доступна с 2,4-литровым дизелем мощностью 154 либо 181 л.с. Цены начинаются от 1,7 млн рублей.
По итогам первой половины 2018 года L200 занял вторую строчку в списке самых популярных пикапов в стране. За шесть месяцев на российском рынке было продано 1,8 тыс. пикапов этой модели, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Авторамблер: последние новости
Раскрыты внедорожные возможности Lada XRay Cross Lamborghini Aventador SVJ: невероятный суперкар переписал историю Из списка участников Московского автосалона исчез один бренд
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение