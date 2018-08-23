Российские инженеры представили электросуперкар на базе советского «ИЖ-Комби» 

Концерн «Калашников» на международном форуме «Армия-2018» представил тестовую версию электрического концепт-кара, созданную на базе ретрокузова ИЖ-21252 «Комби». В основе прототипа электромобиля — технологии, разработанные российскими инженерами. В частности, быстродействующая система модульного управления элементами питания, а также контроллер заряда. Батарея суперкара позволяет развивать мощности до 1.2 МВт. Запас хода автомобиля составляет 350 километров. Разработчики отмечают, что машина способна разгоняться до 100 км в час всего за 6 секунд.