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Российские инженеры представили электросуперкар на базе советского «ИЖ-Комби»
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Российские инженеры представили электросуперкар на базе советского «ИЖ-Комби» 

RT на русском 23 августа 2018
Концерн «Калашников» на международном форуме «Армия-2018» представил тестовую версию электрического концепт-кара, созданную на базе ретрокузова ИЖ-21252 «Комби». В основе прототипа электромобиля — технологии, разработанные российскими инженерами. В частности, быстродействующая система модульного управления элементами питания, а также контроллер заряда. Батарея суперкара позволяет развивать мощности до 1.2 МВт. Запас хода автомобиля составляет 350 километров. Разработчики отмечают, что машина способна разгоняться до 100 км в час всего за 6 секунд.
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