Lexus LC и UX дебютируют в шоу на пляже Паббл-Бич

Lexus LC и UX дебютируют на Конкурсе элегантности на Паббл-Бич.

Надо сказать, что это просто настроенные версии существующих моделей.

Концепция LC Inspiration основана на LC 500 и поставляется с желтым цветом Flare Yellow в том же духе, что и недавно выпущенная желтая версия купе, доступная в Европе.

Как и специальный выпуск, созданный для европейцев, LC 500 ездит на 21-дюймовых колесах, но с уникальным дизайном спиц и выполнены они в черном цвете, чтобы обеспечить контрастный эффект.

Компания применила аналогичную темную тему на крыше из углеродного волокна, а также для активного спойлера сзади. Желтые акценты на внешности имеет интерьер салона. Завершение яркой темы — желтая строчка для приборной панели, центральной консоли и перчаточного ящика.

Что касается маленького кроссовера UX, то его мы увидим на автошоу SEMA. Автомобиль основан на UX250h и получил обертку Oracal.

На багажник на крыше можно поставить велосипед Lexus F Sport Carbon Fiber Road, который специально был создан, чтобы отметить конец производства суперкара LFA.

Шикарный кроссовер небольшим размером прошел через дополнительные изменения для своего дебюта на Паббл-Бич.

Например, он может похвастаться полной системой выпуска выхлопных газов и выступом переднего спойлера, придающим несколько спортивный вид.

UX 2019 пока недоступен в продаже, однако в США он начнёт реализовываться уже в конце года.