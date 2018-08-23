Ещё
Lexus LC и UX дебютируют в шоу на пляже Паббл-Бич
Далее:
Читайте также:
Ещё

Lexus LC и UX дебютируют в шоу на пляже Паббл-Бич 

Car.ru 23 августа 2018
Фото: Car.ru
Lexus LC и UX дебютируют на Конкурсе элегантности на Паббл-Бич.
Надо сказать, что это просто настроенные версии существующих моделей.
Концепция LC Inspiration основана на LC 500 и поставляется с желтым цветом Flare Yellow в том же духе, что и недавно выпущенная желтая версия купе, доступная в Европе.
Как и специальный выпуск, созданный для европейцев, LC 500 ездит на 21-дюймовых колесах, но с уникальным дизайном спиц и выполнены они в черном цвете, чтобы обеспечить контрастный эффект.
Компания применила аналогичную темную тему на крыше из углеродного волокна, а также для активного спойлера сзади. Желтые акценты на внешности имеет интерьер салона. Завершение яркой темы — желтая строчка для приборной панели, центральной консоли и перчаточного ящика.
Что касается маленького кроссовера UX, то его мы увидим на автошоу SEMA. Автомобиль основан на UX250h и получил обертку Oracal.
На багажник на крыше можно поставить велосипед Lexus F Sport Carbon Fiber Road, который специально был создан, чтобы отметить конец производства суперкара LFA.
Шикарный кроссовер небольшим размером прошел через дополнительные изменения для своего дебюта на Паббл-Бич.
Например, он может похвастаться полной системой выпуска выхлопных газов и выступом переднего спойлера, придающим несколько спортивный вид.
UX 2019 пока недоступен в продаже, однако в США он начнёт реализовываться уже в конце года.
Car.ru: последние новости
Ford Bronco 2020 был замечен шпионами В 2019 году в Россию может приехать Mitsubishi Xpander Несколько поводов задуматься о покупке юбилейной «буханки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение