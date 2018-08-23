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Только послушайте: 20 минут рева гоночного атмосферника Porsche
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Только послушайте: 20 минут рева гоночного атмосферника Porsche 

Motor.ru 23 августа 2018
Фото: Motor.ru
Издание Road and Track опубликовало двадцатиминутную запись звука шестицилиндрового двигателя суперкара Porsche 911 RSR во время гонки на американском автодроме Virginia International Raceway. Микрофон был установлен в полуметре от выпуска автомобиля коллектива Porsche GT Team, выступавшего на чемпионате IMSA WeatherTech.
Звук двигателя можно услышать, начиная с отметки 4:40.
Среднемоторное гоночное купе Porsche 911 RSR оснащается четырехлитровым атмосферником с «сухим» картером и водяным охлаждением, отдача которого составляет 510 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.
Подобные автомобили выступают в гонках на выносливость, в том числе в марафоне «24 часа Ле-Мана». Суперкар подготовлен в соответствии с требованиями класса LM-GTE.
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