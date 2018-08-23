Только послушайте: 20 минут рева гоночного атмосферника Porsche 

Издание Road and Track опубликовало двадцатиминутную запись звука шестицилиндрового двигателя суперкара Porsche 911 RSR во время гонки на американском автодроме Virginia International Raceway. Микрофон был установлен в полуметре от выпуска автомобиля коллектива Porsche GT Team, выступавшего на чемпионате IMSA WeatherTech.
Звук двигателя можно услышать, начиная с отметки 4:40.
Среднемоторное гоночное купе Porsche 911 RSR оснащается четырехлитровым атмосферником с «сухим» картером и водяным охлаждением, отдача которого составляет 510 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.
Подобные автомобили выступают в гонках на выносливость, в том числе в марафоне «24 часа Ле-Мана». Суперкар подготовлен в соответствии с требованиями класса LM-GTE.