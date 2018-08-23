Китайский кросс с дизайном под Hyundai Santa Fe начал сбрасывать камуфляж

В Сети появились очередные фотографии с тестов нового «паркетника» компании Haima. На домашний рынок модель выйдет в следующем году.

В апреле 2018-го китайская Haima представила концептуальный кроссовер SG00, передняя часть которого выполнена в стиле Hyundai Santa Fe нового поколения. В июне в Сеть выложили первые фотографии серийного воплощения прототипа, на тех кадрах машина практически полностью была обклеена маскировочной пленкой. А теперь в распоряжении «поднебесного» издания Bitauto появились свежие снимки, на которых SUV растерял почти весь камуфляж.

Название серийного кроссовера пока неизвестно. Судя по всему, «паркетник» сохранил дизайн «под Santa Fe»: модель Haima получила похожие радиаторную решетку и двухъярусную головную оптику. Кстати, заготовка под эмблему на решетке другой формы, не той, что у нынешнего лого марки: либо Haima готовится поменять эмблему, либо компания введет новый суббренд. Задние фонари у конвейерного варианта поменяли — от соединяющей перемычки, как у концепта SG00, отказались. Салон кроссовера в целом повторяет прототип, не хватает только «парящего» тачскрина мультимедийной системы.

«Паркетник» построен на новой платформе HMGA (Haima Global Architecture) с задней многорычажной подвеской (прежние модели китайской компании в основном базируются на старой «тележке» от Mazda ). Габариты серийного SUV неизвестны. Длина прототипа SG00 равна 4 565 мм, ширина — 1 850 мм, высота — 1 682 мм, колесная база — 2 630 мм.

По неофициальным данным, новинку Haima предложат с тремя бензиновыми турбодвигателями: трехцилиндровым 1.2 (148 л.с.), четырехцилиндровыми 1.5 (163 л.с.) и 1.6 (184 л.с.). Для кроссовера будут предусмотрены «механика», «автомат» и преселективный «робот». Позже у модели еще может появиться гибридная версия. Привод же у всех модификаций, скорее всего, будет только передним — полноприводные SUV в Китае спросом не пользуются.

На домашний рынок новый кросс должен выйти в следующем году, в линейке Haima он окажется на ступеньку выше «паркетника» S5, только-только сменившего поколение. «Пятерка» новой, второй по счету, генерации тоже базируется на «тележке» HMGA (4 418/1 823/1 630 мм, колесная база — 2 630 мм), эту модель в Поднебесной можно купить с «атмосферником» 1.6 (122 л.с.) и «турбочетверкой» 1.5 (163 л.с.), привод — только передний. Цена нового Haima S5 — от 69 800 юаней, что эквивалентно примерно 689 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, в России Хайма свернула продажи в 2016 году, у нас были представлены кроссовер Haima 7 и седан M3. В прошлом году в российском офисе марки заявили о том, что поставки машин в РФ будут возобновлены, к нам планировали привезти S5 первой генерации и рестайлинговую «семерку». Однако продажи так и не стартовали, о возвращении Haima в нашу страну больше не слышно.

По материалам: www.kolesa.ru