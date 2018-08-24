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Audi представила концепт PB18 e-tron
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Audi представила концепт PB18 e-tron 

Car.ru 24 августа 2018
Фото: Car.ru
Презентация прототипа PB18 e-tron от Audi прошла в рамках Конкурса элегантности, проходящего в эти дни в американском Пеббл-Бич.
Конкурс элегантности уже давно перестал быть тем местом, где демонстрируют свои наработки исключительно дизайнеры. Сейчас в рамках форума демонстрируют свои новинки и автопроизводители.
Например, в этом году BMW показала новое поколение своего родстера Z4. Не стала отставать и Audi, продемонстрировав публике концепт электрокара PB18 e-tron, разработанный в своем американском подразделении.
На машине установлены 3 электромотора: два на передней оси и один на задней. Обычная мощность установки составляет 680 лошадиных сил, однако ее можно увеличить на короткое время до 750 «лошадей».
PB18 e-tron располагает аккумуляторной батареей особой конструкции, которая имеет мощность 95 кВт/час. На одной подзарядке электрокару будет под силу проехать 500 километров.
Автомобиль может быть сделан как в одноместном, так и в двухместном вариантах. При этом машина будет способна разгоняться до 100 километров за 2 секунды.
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