Audi представила концепт PB18 e-tron

Презентация прототипа PB18 e-tron от Audi прошла в рамках Конкурса элегантности, проходящего в эти дни в американском Пеббл-Бич.

Конкурс элегантности уже давно перестал быть тем местом, где демонстрируют свои наработки исключительно дизайнеры. Сейчас в рамках форума демонстрируют свои новинки и автопроизводители.

Например, в этом году BMW показала новое поколение своего родстера Z4. Не стала отставать и Audi, продемонстрировав публике концепт электрокара PB18 e-tron, разработанный в своем американском подразделении.

На машине установлены 3 электромотора: два на передней оси и один на задней. Обычная мощность установки составляет 680 лошадиных сил, однако ее можно увеличить на короткое время до 750 «лошадей».

PB18 e-tron располагает аккумуляторной батареей особой конструкции, которая имеет мощность 95 кВт/час. На одной подзарядке электрокару будет под силу проехать 500 километров.

Автомобиль может быть сделан как в одноместном, так и в двухместном вариантах. При этом машина будет способна разгоняться до 100 километров за 2 секунды.