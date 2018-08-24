В сеть попали первые изображения нового кроссовера Baojun

Автомобильная компания из Китая и США Baojun выложила первое тизерное изображение своего нового кроссовера.

Дебют паркетника пройдёт будущей весной.

Напомним, компания является альянсом «штатовского» GM и концерна SAIC из Поднебесной. Автопроизводитель делает бюджетные машины для китайского рынка.

Сейчас в линейку входит три паркетника: Baojun с индексами 560, 510 и 530.

И вот в следующем году должен выйти очередной «проходимец», который носит предварительный номер CN210S. И вот на днях в интернете появились первые фото автомобиля, а сегодня опубликованы и эскизы.

Изображение говорят нам, что передок паркетника выполнен в стиле «старших братьев» — Baojun 510 и 530. Кроссовер теперь имеет двухъярусную оптику, большую радиаторную решетку и бампер.

Также у автомобиля появятся квадратные колесные арки.

Содержимое капота Baojun неизвестно. По прогнозам там будет стоять 1,5-л бензодвижок на 150 лошадей и 1,8-л «атмосферник»на 137 лошадей. Эта линейка досталась машине «по наследству» от Baojun 530.

Трансмиссией выступает 6-скоростная механика и «робот». Также возможна и МКПП на 5 передач.