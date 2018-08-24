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Nissan Pathfinder теперь оснащается умным датчиком
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Nissan Pathfinder теперь оснащается умным датчиком 

Car.ru 24 августа 2018
Фото: Car.ru
Многие автолюбители заявляют, что Nissan Pathfinder это кроссовер, который идеально подходит для всей семьи.
В сравнении с Hyundai Santa Fe авто имеет ряд преимуществ, одним из которых стало оснащение задней двери датчиком движения. Датчик устроен таким образом, что запоминает предыдущие действия и сообщит о каких либо изменениях. Главным достоинством датчика является то, что он оповестит в случае если водитель забыл на заднем сидение своего питомца. Благодаря оснащению умными датчиками Nissan Pathfinder и получил статус автомобиля для семьи.
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