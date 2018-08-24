Новый прототип Infiniti намекнул на «драйверские» электрокары

На Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич состоялся дебют концепт-кара Infiniti Prototype 10, который «адаптирует стилистику классического спидстера к современной эпохе электрокаров». С его помощью японская марка намерена продемонстрировать вектор развития дизайна будущих моделей, а также рассказать об амбициозных планах по разработке «драйверских» электромобилей.

Prototype 10 — первый проект нового шеф-дизайнера Infiniti Карима Хабиба. Концепция прототипа была разработана в японском центре дизайна марки, цифровую модель создали в Великобритании, а сам спидстер был собран вручную в Сан-Диего, Калифорния. Дизайн концепт-кара вдохновлен прототипом Q Inspiration, а одноместный кокпит свидетельствует об ориентированности бренда в первую очередь на водителя.

Infiniti Prototype 10 оснащен электрической силовой установкой, однако подробности о ней не сообщаются. При этом спидстер также можно укомплектовать небольшим бензиновым двигателем для увеличения запаса хода. По словам производителя, с 2021 года все новые модели Infiniti получат электрифицированные силовые установки: это будут либо гибриды, либо чисто батарейные агрегаты.