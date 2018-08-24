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Серийный клон нового Hyundai Santa Fe замечен на испытаниях
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Серийный клон нового Hyundai Santa Fe замечен на испытаниях 

Car.ru 24 августа 2018
Фото: Car.ru
В интернете гуляют очередные фотографии внедорожника от концерна Haima из Китая.
Кроссовер и в этот раз передней частью сильно смахивает на Hyundai Santa Fe новой генерации.
Автомобиль с индексом SG00 увидел свет еще в апреле. Правда, зовут до сих пор держит в тайне имя серийной модели, а первые фото были выложены на всеобщее обозрение в июне.
Стиль Santa Fe явно сохраняется. Об этом нам рассказывает радиаторная решётка и головная оптика.
Салон паркетника изменений не получил, только внутри нет мультимедийного дисплея тачпад.
По прогнозам, машина будет иметь три бензиновых движка. Сюда будет входить 3-цилиндровый 1,2-л мотор на 148 «лошадей», 4-цилиндровые на 1,5 и 1,6 литра и на 163 и 184 «лошадей» соответственно.
Трансмиссии будут варьироваться: автомат, механика и «робот». Вполне вероятно, что появится и гибрид.
Китайский клон нового Hyundai Santa Fe будет переднеприводным.
Ожидается, что в Поднебесной машина от компании Haima начнет продаваться уже в следующем году. Ценник стартует от 69 800 юаней (примерно 700 000 рублей).
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