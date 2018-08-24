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В Новосибирск привезли «Гелендваген» за 16 миллионов — очередь на машину расписана до 2020 года
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В Новосибирск привезли «Гелендваген» за 16 миллионов — очередь на машину расписана до 2020 года 

ngs.ru 24 августа 2018
Фото: ngs.ru
В Новосибирск привезли внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen нового поколения и тут же передали его первому клиенту из очереди в десятки человек.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в дилерском центре «СТС-Автомобили». Новый «Гелендваген» в мощной версии AMG 63 обошелся покупателю в 16 миллионов рублей.
«Клиент строил автомобиль под себя, конфигурировал под себя: отделку, опции, системы безопасности. На эту машину человек записывался ещё в прошлом году. Реально очередь до 2020 года: записаны у нас десятки людей. Квоты жёсткие, большой спрос по стране и в мире. Завод загружен по полной, каждую штуку вырываем», — рассказал генеральный директор дилерского центра «СТС-Автомобили» Павел Костенко.
Следующие поставки Gelandewagen ожидаются только в октябре, однако они будут штучными и все желающие не сразу смогут получить автомобиль. Напомним, новое поколение модели было представлено в январе этого года. Машина внешне практически не изменилась, но увеличилась в габаритах, салон стал просторнее. Интерьер был полностью переработан, появились современные элементы отделки, цифровые экраны. В полноприводном автомобиле сохранена рама, сзади установлен неразрезной мост, есть блокировки дифференциалов и понижающая передача. Клиренс увеличен до 24,1 см. Минимальная цена машины — 8 950 000 рублей.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
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