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Skoda Kodiaq RS: премьера близко
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Skoda Kodiaq RS: премьера близко 

CarClub 24 августа 2018
Фото: CarClub
В линейке Skoda Kodiaq есть исполнение Sportline, однако это всего лишь стайлинг-пакет. Скоро модель обзаведется настоящей RS-версией с мощным двигателем, усиленными тормозами, другими настройками шасси и оригинальным обвесом.
На Kodiaq RS дебютирует обновленный вариант фирменного логотипа Skoda. Его выполнят преимущественно в красном цвете, дабы подчеркнуть спортивный характер и мощь автомобилей с литерами RS. Cкорее всего, инженеры не станут менять величину дорожного просвета, так что способности кроссовера вне асфальта не пострадают.
По предварительной информации, RS-внедорожник получит двухлитровый турбированный двигатель мощностью 240 л.с. Он хорошо известен по другим моделям концерна Volkswagen. Самый быстрый Kodiaq должен уложиться в разгоне до сотни в 6,5 секунды. Сейчас максимум для модели составляет 180 л.с. Соплатформенный Volkswagen Tiguan вооружен моторами отдачей до 220 л.с.
Напомним, что на базе «Кадьяка» также планируется выпустить купе-кроссовер. Приоритетным рынком для него будет Китай, но и в Европе машина также появится. Для российского рынка Skoda Kodiaq выпускается в Нижнем Новгороде. Стоит машина от 1 339 000 рублей.
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