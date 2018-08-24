Skoda Kodiaq RS: премьера близко

В линейке Skoda Kodiaq есть исполнение Sportline, однако это всего лишь стайлинг-пакет. Скоро модель обзаведется настоящей RS-версией с мощным двигателем, усиленными тормозами, другими настройками шасси и оригинальным обвесом.

На Kodiaq RS дебютирует обновленный вариант фирменного логотипа Skoda. Его выполнят преимущественно в красном цвете, дабы подчеркнуть спортивный характер и мощь автомобилей с литерами RS. Cкорее всего, инженеры не станут менять величину дорожного просвета, так что способности кроссовера вне асфальта не пострадают.

По предварительной информации, RS-внедорожник получит двухлитровый турбированный двигатель мощностью 240 л.с. Он хорошо известен по другим моделям концерна Volkswagen . Самый быстрый Kodiaq должен уложиться в разгоне до сотни в 6,5 секунды. Сейчас максимум для модели составляет 180 л.с. Соплатформенный Volkswagen Tiguan вооружен моторами отдачей до 220 л.с.

Напомним, что на базе «Кадьяка» также планируется выпустить купе-кроссовер. Приоритетным рынком для него будет Китай, но и в Европе машина также появится. Для российского рынка Skoda Kodiaq выпускается в Нижнем Новгороде. Стоит машина от 1 339 000 рублей.