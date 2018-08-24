Volvo 164 отмечает 50-летний юбилей 

В 1968 году, пока волна переворотов захлёстывала весь остальной мир, умы сотрудников шведского Volvo оставались далеки от идей революции. Вместо этого они сфокусировались на запуске новой престижной модели — Volvo 164. Идея разработки более эксклюзивной и крупногабаритной модели существовала уже долгое время. В конце 50-x годов шведский автопроизводитель планировал выпустить роскошную модель с двигателем V8 и мощной вертикальной решёткой радиатора. Однако в 1960 году исследование выявило, что будущее за компактными автомобилями (особенно в США), и от проекта отказались. С запуском 140 серии в 1966 году нашла своё развитие идея размещения рядного шестицилиндрового двигателя в корпусе модели 140. Это позволило Volvo создать одновременно компактный и роскошный автомобиль. Инженеры Volvo были твёрдо убеждены, что такая модель будет пользоваться спросом. Ведущий дизайнер Ян Уилсгаард совместил шасси 140 серии и переднюю часть автомобиля из проекта 358 50-х годов. Логотип снова занял видное место: он расположился по диагонали, как на самой первой модели Volvo 1927 года и на современных моделях. Расстояние между шасси и лобовым стеклом увеличилось на 10 см. Это позволило освободить место под недавно разработанную рядную «шестёрку». Трёхлитровый двигатель получил название B30 и обладал мощностью в 145 л.с. благодаря двойным карбюраторам Zenith-Stromberg. В августовском пресс-релизе 1968 года с гордостью заявлялось, что немецкая коробка передач ZF имеет тип «дистанционного управления». Это означало, что сравнительно небольшой рычаг переключения располагался на трансмиссионном туннеле, примыкающем к передним сиденьям. Внутренний дизайн автомобиля был гораздо роскошнее в сравнении с моделями 140 серии. Он выделялся плотной шерстяной обивкой сидений, текстильными ковриками и задними сиденьями для двоих с откидным подлокотником посередине. Спустя год после начала производства модель 164 получила кожаную обивку сидений в базовой комплектации, встроенные галогенные фары и подголовники. В США модель представлялась с электрическими стеклоподъёмниками, люком на электроприводе и тонированными стёклами. В августовском номере американского журнала Car and Driver 1969 года, журналисты которого тестировали Volvo 164, было опубликовано описание целевой аудитории нового автомобиля: «Люди из Volvo намерены увести покупателей из салонов Buick, Oldsmobile и Mercedes. Именно это они и делают. Новые клиенты компании — это деловые люди: доктора, адвокаты, дантисты. Это те, кто может позволить себе нечто иное». Эта мысль прослеживается и в американской рекламе 164 модели Volvo: «Роскошный автомобиль, который говорит о том, что у Вас есть больше, нежели деньги». За время своего существования Volvo 164 постоянно дорабатывался. Так, с 1972 модельного года автомобиль стал оснащён системой электронного впрыска топлива. 1975 год стал последним для модели, а все выпущенные за этот период автомобили экспортировались в США. К тому времени её наследник — модель 264 — уже был запущен в производство. 5 фактов о Volvo 164: 1. Лишь один Volvo 164 был переоборудован под автомобиль скорой помощи. В отделе специализированной техники компании был построен прототип с более высокой и расширенной колёсной базой. Несмотря на то, что автомобиль был произведён в единственном экземпляре, он послужил предвестником автомобиля скорой помощи, впоследствии созданного на базе модели Volvo 265. 2. В 1975 году производство Volvo 164 было перенесено во французский город Кальмар. Используемые на новом заводе Volvo методы производства были очень современными для той эпохи. Автомобили перемещались благодаря работающим от батареи тележкам-платформам, передвигавшимся по напольным направляющим. Бригады рабочих собирали автомобили. Работники завода могли поочередно контролировать процесс и обмениваться различными производственными задачами. 3. Производимое в Италии роскошное купе Volvo 262C было разработано на базе 164 модели. Кузовное ателье Coggiola превратило автомобиль в двухдверное купе, схожее со стандартно выпускаемой моделью. Единственным значительным отличием являлось то, каким образом прототип сохранил переднюю часть от 164 модели. 4. Шестицилиндровый двигатель B30 от Volvo 164 многократно использовался в военных внедорожниках компании. Версия двигателя для морских судов с тремя цилиндрами так же производилась компанией Volvo Penta. 5. На Женевском автосалоне 1970 года итальянский производитель кузовов автомобилей Zagato украсил свой стенд спортивным купе 3000 GTZ. Под капотом располагался механически установленный на 164 модель двигатель B30. По слухам, построенный в единственном экземпляре прототип существует до сих пор.