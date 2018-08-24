Мировая премьера концепт-кара Audi PB18 e-tron в Пеббл-Бич 

Полностью электрический Audi PB18 e-tron ‒ это радикально новый взгляд на высокопроизводительный спортивный автомобиль. Широкий и приземистый кузов концепт-кара дает понять, что ему предстоит расширять границы возможного, а обтекаемые формы грезят о гоночных трассах. Общая концепция спорткара создана в новой студии дизайна Audi в Малибу, Калифорния, где дизайн автомобилей бренда постоянно совершенствуется в соответствии с меняющимися представлениями о будущем. Концепт-кар PB18 e-tron вобрал в себя многолетний опыт побед Audi в гоночной серии Ле-Ман. Новую концепцию воплотили эксперты Audi Sport GmbH, дочерняя компания Audi. В сокращенном названии «PB18 e-tron» зашифровано место премьеры, Пеббл-Бич, и содержится намек на общие гены с очень успешным спортивным автомобилем Audi R18 e-tron, выступающим в классе LMP1 гоночной серии прототипов Ле-Мана. Уже с первого взгляда на Audi PB18 e-tron заметно его родство с другим эффектным концепт-каром бренда ‒ Audi Aicon, представленном в прошлом году. Об этом говорят не только характерные элементы конструкции, например, наклоненные внутрь боковые окна и расширенные колесные арки. Оба концепт-кара, созданные в 2017 и 2018 годах, оснащены электрическими двигателями и твердотельным аккумулятором. Однако разность подходов к их применению делают концепт-кары диаметральными противоположностями. В то время как концепт-кар Audi Aicon был задуман в качестве полностью автономного роскошного автомобиля для дальних поездок ‒ своего рода бизнес-джета для путешествий по дорогам, создатели Audi e-tron PB18 работали над радикально новым автомобилем для гоночных трасс и дорог общего пользования, способным подарить истинное удовольствие от вождения. Список его ключевых характеристик возглавляют динамика и яркие эмоции. Такие параметры, как крутящий момент, боковые перегрузки и идеальная эргономика, определяют каждую деталь, а ориентация на водителя выходит на новый уровень. Изначально проект шоу-кара назывался «Уровень ноль», что позволяло дифференцировать его от других проектов по разработке автомобилей с уровнем автоматизации 3, 4 и 5, которым сейчас уделяется особое внимание в компании Audi. В Audi PB18 e‑tron управление полностью возлагается на водителя, поэтому в автомобиле нет сложных систем автопилотирования и функций для обеспечения комфорта, дополнительно увеличивающих массу транспортного средства. Водительское сиденье и кокпит объединены в единый монокок, который может смещаться в горизонтальной плоскости. Если в салоне нет пассажира, монокок можно сдвинуть в центр, как в настоящих болидах ‒ такое положение идеально подходит для заездов по гоночной трассе. Это стало возможным во многом благодаря электронному управлению педалями и рулем, позволившему отказаться от механического соединения органов управления. Гаэль Бузин (Gael Buzyn) ‒ руководитель подразделения Audi Design Loft в Малибу, в котором был создан Audi PB18 e-tron, рассказал о специфике концепт-кара: «Мы хотим предложить водителю такие ощущения, которые до этого он мог получить только за рулем настоящего гоночного автомобиля, например, в Audi R18. Вот почему мы создавали интерьер, отталкиваясь от того факта, что идеальное место для водителя располагается по центру. Тем не менее, мы также должны были сделать PB18 e‑tron практичным для повседневного использования: не только для водителя, но и для пассажира». Если монокок водителя сдвинут вбок, в салоне освобождается место для пассажира, что позволяет управлять Audi PB18 e‑tron так же, как обыкновенным автомобилем. Попасть на дополнительное сиденье, находящееся на небольшой высоте от земли и оборудованное трехточечным ремнем безопасности, можно с другой стороны кузова. Боковое положение монокока облегчает водителю вход и выход из автомобиля; при этом монокок можно сдвигать до порога, если дверь открыта. С 2017 года Audi создает новое семейство перспективных автомобилей, предвосхищая следующее десятилетие, в котором на первый план выйдут электромобили, разработанные для выполнения самых разнообразных задач. Модели, представленные на рынке сегодня, представляют собой синтез качеств для соответствия противоречивым требованиям, и на практике это часто связано с необходимостью идти на компромиссы. В противоположность этому создаваемые в настоящее время концептуальные модели будут занимать новое, более определенное положение на все более диверсифицированном рынке. Роскошный Audi Aicon для дальних поездок, представленный на автосалоне IAA 2017, стал первым автомобилем подобного рода, а Audi PB18 e-tron представляет собой еще один шаг в этом направлении. Кроме этого, в настоящее время разрабатываются и другие концепции автомобилей, которые будут представлены публике в ближайшие месяцы.