Ещё
У виновника ДТП нет ОСАГО: что делать?
Далее:
Читайте также:
Ещё

У виновника ДТП нет ОСАГО: что делать? 

Рамблер 24 августа 2018
Фото: depositphotos.com
Портал «АвтоВзгляд» рассказал, что делать автомобилистам, в которых врезался водитель без ОСАГО.
Ранее Ассоциация защиты страхователей подсчитала, что примерно семь миллионов россиян передвигаются по дорогам страны без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.
Такие водители, становясь виновниками ДТП, отделываются лишь штрафом в размере 800 рублей за езду без ОСАГО, создавая при этом трудности другим участникам аварии — пострадавшим приходится добиваться компенсации вреда не от страховой компании виновника, которой не существует, а от него самого.
Для этого первым делом следует предложить водителю расплатиться «по-хорошему», ведь поступить так его обязывает 1064-я статья Гражданского кодекса «Общие основания ответственности за причинение вреда».
При получении отказа потерпевшему остается лишь составить юридическую претензию. Для этого следует выяснить ФИО, адрес и контактные данные виновника либо у него самого, либо у прибывшего на место ДТП автоинспектора. Затем нужно получить отчет о независимой экспертизе о наличии у авто повреждений, причем проведенной в присутствии того, кто их нанес.
После этого нужно самостоятельно или при помощи юриста составить саму претензию, в которой необходимо упомянуть об обстоятельствах произошедшего и о сумме ущерба. Часто на этом все и заканчивается, однако если виновник все же не стал платить, то дело нужно передавать в суд.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вся правда: что ждет россиян в Крыму104
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Lifan привез в Москву флагманский кроссовер X80
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта73
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение