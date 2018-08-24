Топ самых глупых аксессуаров для машин

Издание «АвтоВзгляд» опубликовало рейтинг бессмысленных автомобильных аксессуаров, популярных среди российских водителей.

Лидером рейтинга стал клаксон с мелодией. Издание называет этот аксессуар, заменяющий стандартный сигнал, переходом за «границу разумного» с оттенком «вычурности, абсурдности и даже идиотизма».

На втором месте оказались алюминиевые накладки на педали. «АвтоВзгляд» отмечает, что эту вещь можно найти не только в китайских интернет-маркетах, но и в шоу-румах официальных дилеров. Однако презентабельно накладки выглядят только в первые несколько дней, а затем теряют вид и становятся «небезопасной игрушкой», снижающей чувствительность стоп к педалям.

Замыкают тройку лидеров озонаторы и ионизаторы воздуха. Покупателей этих товаров «АвтоВзгляд» назвал жертвами рекламщиков. Издание подчеркивает, что очистить воздух эти приборы не способны, так как им не хватает мощности.

Четвертое место занял спойлер на крышку багажника. «АвтоВзгляд» отмечает, что небесполезны только спойлеры, установленные на машину заводом-изготовителем, а все остальное — «колхоз и позерство».

Пятое место досталось ресничкам для фар. По версии издания, этот аксессуар женщины-водители используют, чтобы «цеплять» ухажеров».

К «глупым» решениям для автомобиля «АвтоВзгляд» также отнес пестрые чехлы, кричащие наклейки на кузове, резиновые, меховые и пластиковые накладки, подсветку днища, заниженную подвеску и эквалайзер на заднем стекле.