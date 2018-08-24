Audi построила суперкар с подвижным монококом

В рамках Monterey Car Week состоялся публичный дебют концептуального электрического суперкара Audi PB18 e-tron. Новинка, построенная в сотрудничестве со специалистами Audi Sport, это технологически переосмысленный спортпрототип LMP1 с подвижным карбоновым монококом и тремя электромоторами.

В дизайне Audi PB18 e-tron можно найти стилистические решения, которые компания использовала на другом концепт-каре — автономном бизнес-шаттле Aicon. Помимо этого, два прототипа используют схожую силовую установку с твердотельными аккумуляторами.

Длина Audi PB18 e-tron составляет 4,53 метра, ширина — два метра, высота — 1,15 метра, а размер колесной базы достигает 2,7 метра. По своим габаритам суперкар схож с Bugatti Chiron . Подвеска — независимая на двойных поперечных рычагах с пуш-родом спереди и пулл-родом сзади. Амортизаторы — адаптивные магнетореологические. Масса достигает 1550 килограммов.

На PB18 e-tron она состоит из трех электромотора — один установлен спереди, два — сзади. Суммарная отдача 500 киловатт (680 лошадиных сил) и 830 Нм крутящего момента. Кратковременно пиковая мощностью может составлять до 570 киловатт (775 сил). С места до «сотни» PB18 e-tron разгоняется за две с небольшим секунды, чуть медленнее лемановского прототипа.

Моторы питаются от блока твердотельных аккумуляторов с жидкостным охлаждением. Его емкость — 95 киловатт-часов. Запас хода прототипа по новому циклу испытаний WLTP составляет 500 километров. Использование 800-вольтовой бортовой сети позволяет пополнить заряд батарей за 15 минут. Помимо этого, суперкар поддерживает технологию беспроводной зарядки.

Особенностью концепт-кара стал подвижный монокок, в который интегрировано сиденье водителя и приборная панель. На треке его можно установить посередине, как в гоночном спортпрототипе, а на обычной дороге — сдвинуть вбок, освободив место для пассажира. Это стало возможным за счет использования «электронных» педалей и рулевого управления, без механической связи.

Помимо этого, PB18 e-tron оснащен задним диффузором и антикрылом с механическим управлением, а также 22-дюймовыми колесными дисками и углепластиковыми тормозами.

Первой серийной электрической моделью Audi станет кроссовер e-tron. Он будет представлен в сентябре 2018 года.