Трёхдверный УАЗ Хантер: каким он может быть

В преддверии Московского автосалона мы в редакции «Карельские Вести» решили пофантазировать на тему того, каким автомобилем могла бы пополниться гамма Ульяновского автозавода.

Пятидверный УАЗ Хантер производится с конца 2002 года, являясь наследником модели 469 образца 1972 года. У внедорожника была модификация с удлинённой базой, имевшая индекс 3153, а вот трёхдверной версии никогда не было. Поэтому мы решили представить такой автомобиль, тем более что у идеологических конкурентов такой вариант либо есть, либо был ранее, среди них — Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-класса и, например, Suzuki Jimny , премьера нового поколения которого состоялась совсем недавно.

Внедорожник на рендерах имеет укороченную колёсную базу, что улучшает параметры геометрической проходимости и делает автомобиль более компактным. Боковые двери сделаны значительно шире для облегчения посадки на задний ряд сидений, при этом сохранён характерный наклон стойки за дверью.

Также ранее мы публиковали свои рендеры возможного варианта модели Патриот с тремя дверьми.

На текущий момент пятидверный УАЗ Хантер предлагается с единственным бензиновым двигателем 2.7 мощностью 128 л.с. и «механикой». В комплектации «Классик» он оценивается в 654 900 рублей, а в более богатой «Юбилейной» внедорожник обойдётся в 739 900 руб.

Кстати, недавно мы писали ещё об одной интересной модификации УАЗа за полтора миллиона рублей под названием Скорпион.

По материалам: www.kolesa.ru