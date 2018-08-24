Рейтинг моделей с самыми высокими средневзвешенными ценами в июле

Рейтинг моделей с самыми высокими средневзвешенными ценами в июле По данным исследования «Автостат Инфо» в июле этого года расходы россиян на покупку новых легковых автомобилей составили 150,8 млрд рублей.