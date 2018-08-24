Рейтинг моделей с самыми высокими средневзвешенными ценами в июле По данным исследования «Автостат Инфо» в июле этого года расходы россиян на покупку новых легковых автомобилей составили 150,8 млрд рублей.
В ходе этого исследования мы составили рейтинг моделей с самыми высокими средневзвешенными ценами в июле. Этот список возглавляет модель Rolls-Royce Phantom. В прошлом месяце в России было продано два таких автомобиля, а средневзвешенная стоимость этой модели составила 38,4 млн рублей. Второе место в рейтинге у модели Aston Martin Rapid. В июле был продан один такой автомобиль в нашей стране и его средневзвешенная цена составила 23,4 млн рублей. Модель Rolls-Royce Wraith стала третьей в этом рейтинге. Ее средневзвешенный ценник составил 22,7 млн рублей в июле, когда было продано четыре таких автомобиля. На четвертом месте находится Bentley Continental (продано два автомобиля)— 18,2 млн рублей. Замыкает топ-5 спорткар Lamborghini Aventador. В июле в России был продан один такой автомобиль по средневзвешенной цене в 17,6 млн рублей.
Топ-10 моделей с самыми высокими средневзвешенными ценниками в июле этого года составили также: Bentley Bentayga (17,4 млн рублей, продано 9 машин), Lamborghini Huracan (15,5 млн рублей, продан 1 автомобиль), Bentley Flying Spur (15,1 млн рублей, 1 шт.), а также Ferrari 488 GTB (11,4 млн рублей, 2 авто) и Cadillac XTS (11,2 млн рублей, 3 шт.). Добавим, что за семь месяцев этого года российские покупатели израсходовали на покупку легковых автомобилей 1,105 трлн рублей.