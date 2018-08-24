Что интересного покажут на Московском автосалоне?

29 августа откроется Московский международный автосалон, который обещает быть более богатым на премьеры.

Самая «народная» премьера Московского автосалона — обновлённая «Лада Гранта», которая теперь будет выпускаться с четырьмя типами кузова: седан, лифтбек, хэтчбек и универсал. Последние два появились благодаря рестайлингу и переименованию «Калины». Внешний облик машин уже рассекречен, а на выставке должны объявить об изменениях в технической «начинке» и о ценах.

Давно обещанный седан «Лада Веста Спорт» впервые предстанет перед посетителями автосалона в серийном виде. Автомобиль получил 1,8-литровый мотор, форсированный до 145 л. с., новую коробку передач, модернизированные подвески, изменённые настройки рулевого управления и усиленные тормоза. Внешне машину можно отличить по новым бамперам, накладкам на порогах и спойлеру на крышке багажника.

Aurus

Бывший проект «Кортеж», в который практически никто не верил, превратился в полноценную марку Aurus с модельным рядом из нескольких автомобилей (седан, лимузин, микроавтобус и кроссовер). Машины построены на универсальной платформе, предусматривающей полный привод, гибридную конструкцию с двигателями V8 и V12 и девятиступенчатым «автоматом» российской разработки, а также возможность бронирования.

Hyundai Santa Fe Российская премьера нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe состоится на Московском автосалоне. Стартовая цена уже объявлена — от 1 999 000 рублей, а гамму моторов составляют 2,4-литровый бензиновый двигатель, развивающий 188 л. с. и работающий в паре с шестиступенчатым «автоматом», а также дизель объемом 2,2 литра мощностью 200 сил, который сочетается с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией

29 августа, в день открытия автосалона, дилеры по всей России начнут продажи новых хэтчбеков Kia Ceed. Автомобиль будет предлагаться с моторами 1.4 (100 л. с.) и 1.6 (128 л. с.) в сочетании с механической коробкой передач или шестиступенчатым «автоматом» — их ставили и на модель прежнего поколения. А новым силовым агрегатом для машины стал турбодвигатель 1.4 T-GDI в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

На стенде марки Renault можно увидеть новый кроссовер Arkana — это мировая премьера модели. Автомобиль, созданный на хорошо известной платформе Global Access (она же B0), общей с моделями Duster и Kaptur, планируется продавать в разных странах мира, а первым рынком сбыта для машины станет Россия. Второй новинкой марки станет «приподнятый» седан Logan Stepway.

Haval F7 Марка Haval привезёт в Москву новый кроссовер с индексом F7 — эту модель пока не показывали даже в самом Китае. Именно этот автомобиль в 2019 году начнут выпускать на новом заводе компании в Тульской области.