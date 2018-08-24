Компания Porsche воссоздала последний 911-й с «воздушным» мотором

Компания Porsche представила результат 18 месяцев работы над проектом под названием Project Gold — отреставрированный вариант последнего 911-го, оснащенного двигателем с воздушным охлаждением. Силовая установка, а также компоненты подвески и системы полного привода купе были заново изготовлены специалистами подразделения Porsche Classic.

Основой рестомода стал оригинальный кузов Porsche 911 (993), выкрашенный в оттенок золотистого Golden Yellow Metallic, который также доступен для современных 911 Turbo S Exclusive Series. Этот же цвет используется для прострочки салона и акцентов на черных колесных дисках.

В движение Project Gold приводит соответствующая периоду 3,6-литровая оппозитная твин-турбо «шестерка», отдача который составляет 450 лошадиных сил («в оригинале» мотор был 408-сильным). Агрегат совмещен с оригинальной механической коробкой передач и полным приводом.

Отреставрированный 911-й не имеет допуска на обычные дороги и может эксплуатироваться только на частных треках. Автомобиль будет продан с аукциона Sotheby’s в октябре текущего года.

Видео: Porsche

Porsche 911 (993) стал первой моделью немецкой марки, получившей алюминиевую заднюю многорычажную подвеску и твин-турбо двигатель. Помимо этого, машина первой оснащалась полыми колесными дисками из алюминиевого сплава. Всего 911 в версии Turbo S было выпущено 345 экземпляров.