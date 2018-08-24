Genesis G70 Sport: Свой среди чужих

По большому счету, машине именно в России действительно не повезло — задиристая 3,3-литровая V-образная «шестерка» мощностью 370 л.с. обитает где-то в Европах и Америках. С ней G70 способен без особого напряга разогнаться до «сотни» за какие-то 4,7 с. Нам же пока приходится довольствоваться куда более скромным 2-литровым двигателем, который в самой мощной модификации выдает всего лишь 247 «лошадок». Неудивительно, что на гоночной трассе корейский спортседан, несмотря на столь претенциозное название, выглядит не слишком убедительно: до «сотни» добирается за 7,5 с, что явно не тянет на рекорд. Тем не менее сами создатели младшего из «Генезисов» убеждены в отличных динамических качествах своего детища. Так, шеф-дизайнер марки Люк Донкервольке недвусмысленно заявил: «Мы продолжим совершенствовать искусство сочетания спортивного характера и элегантности для всех моделей как в нашей нынешней линейке, так и в будущем».

Ирина Сидоркова: «На треке автоматическая коробка не всегда понимает, какую передачу надо включать. Но в городских условиях ее работа будет идеальной»

Мотор забыли положить

Однако вялые попытки G70 Sport продемонстрировать хоть какие-то способности в спурте ожидаемо окончились неудачей, ибо «спортивный» довесок к индексу модели обозначает всего-навсего название комплектации. Проехав по автодрому меньше половины круга, Борис Шульмейстер разочарованно отметил: «Мотор забыли положить в машину…» Впрочем, справедливости ради тут же добавил: «Правда, Chevrolet Camaro тоже не едет. Ну а Subaru WRX STI только выглядит, как настоящий спорткар, — на деле машина очень тяжелая, не хочет поворачивать».

Профессиональ­ный автогонщик с 1998 года, автор лучшего для российских пилотов результата в гонке «24 часа Ле-Мана»

«Машина хорошо держит дорогу, стабильно управляется, неплохо сбалансирована. Звук мотора приятен, «автомат» достаточно сноровисто переключает передачи. корейцы смогли создать подобие «трешки» BMW , при этом их автомобиль дешевле»

Кроме того, оказалось, что задержка реакции мотора на нажатие акселератора слишком велика. Да и тормоза совершенно не впечатляют. Как считает, например, Михаил Грачев, по эффективности они практически такие же, как на Volkswagen Polo : «Очень дорожные, педаль приходится продавливать глубоко».

Хотя подвеску нельзя назвать расхлябанной, она настроена на комфорт. Это мешает выбирать оптимальную траекторию с заездом на поребрики: машину начинает раскачивать

Такая пусть отчасти и шутка — все равно не лучший комплимент в адрес машины, претендующей на полноправное членство в премиальном сегменте. Чувствуется, что передние колеса недостаточно широки, поэтому при резком торможении они сразу начинают проскальзывать вместо того, чтобы активно помогать сбросить скорость.

Чудеса на виражах

Чего-либо экстраординарного в гоночных упражнениях от G70 никто не ждал, и тем неожиданнее стал тот факт, что он смог-таки удивить видавших виды гонщиков. Да, мотор слабоват. Да, тормоза вялые. Да, подвеска слишком мягкая для скачек по поребрикам. Но управляемость оказалась на высоте, что и подтвердил Алексей Васильев , ввинчиваясь в очередной вираж: «Машина очень прогнозируемо поворачивает, хорошо рулится. Не хватает остроты реакции, но за движением руля следует точно».

Александр Кобенко : «Салон шикарный, по десятибалльной шкале автомобиль выглядит на 9 баллов. Не ожидал от Hyundai столь убедительного выхода в премиум»

В принципе ничего удивительного в этом нет: G70 рассчитан на эксплуатацию в том числе и с 370-сильным 6-цилиндровым агрегатом, который везет шустрее и разгоняет живее. А значит, с менее мощным двигателем все узлы работают в щадящем режиме, избегая пиковых нагрузок, посему управляется машина отменно. Впрочем, тормозам такая поблажка все-таки не помогает.

Внутри — «немец»

А вот соревнование по комфортабельности G70 Sport проводит на своем поле. Здесь он абсолютно конкурентоспособен. Роман Русинов уверял: «Даже не трогаясь с места, можно сказать, что при цене в три миллиона это очень хорошая машина. Она удобна, в ней вкусно пахнет, материалы приятны на ощупь».

Ира Сидоркова

Призер этапов первенства Финляндии по картингу, финалист мировой и европейской серии WSK. Лидер сезона-2018 в РСКГ, класс «Национальный Юниор»

«Замечательно выглядит снаружи и внутри. Автомобиль юркий, очень удобен в городе — хорошо тормозит, шустро разгоняется, легко совершает маневры по перестроению. Комфортабельный салон идеально подходит для дальних поездок»

Я не верил, что можно вот так просто ворваться в премиум-сегмент без долгой подготовки. Создатели «Генезиса» поколебали мою уверенность: машина-то у них получилась весьма достойная. Ходовые качества пусть и не дотягивают до характеристик того же Mercedes-AMG GT C, но совершенно очевидно, что они выше среднего уровня. Автомобиль под завязку напичкан электронными системами помощи водителю и всевозможными фишками вроде проекционного дисплея или вентиляции сидений, обшитых кожей наппа. «Управление всеми функциями интуитивно понятно, с ним не нужно разбираться. В отличие от младшего » Лексуса " сразу ясно куда смотреть и что нажимать», — заметил Михаил Грачев.

Михаил Грачев: «На разогретом асфальте трека даже тормозить не надо — у двигателя все равно не хватит сил отправить автомобиль в занос»