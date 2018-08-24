Genesis G70 Sport: Свой среди чужих 

По большому счету, машине именно в России действительно не повезло — задиристая 3,3-литровая V-образная «шестерка» мощностью 370 л.с. обитает где-то в Европах и Америках. С ней G70 способен без особого напряга разогнаться до «сотни» за какие-то 4,7 с. Нам же пока приходится довольствоваться куда более скромным 2-литровым двигателем, который в самой мощной модификации выдает всего лишь 247 «лошадок». Неудивительно, что на гоночной трассе корейский спортседан, несмотря на столь претенциозное название, выглядит не слишком убедительно: до «сотни» добирается за 7,5 с, что явно не тянет на рекорд. Тем не менее сами создатели младшего из «Генезисов» убеждены в отличных динамических качествах своего детища. Так, шеф-дизайнер марки Люк Донкервольке недвусмысленно заявил: «Мы продолжим совершенствовать искусство сочетания спортивного характера и элегантности для всех моделей как в нашей нынешней линейке, так и в будущем».
Ирина Сидоркова: «На треке автоматическая коробка не всегда понимает, какую передачу надо включать. Но в городских условиях ее работа будет идеальной»
Мотор забыли положить
Однако вялые попытки G70 Sport продемонстрировать хоть какие-то способности в спурте ожидаемо окончились неудачей, ибо «спортивный» довесок к индексу модели обозначает всего-навсего название комплектации. Проехав по автодрому меньше половины круга, Борис Шульмейстер разочарованно отметил: «Мотор забыли положить в машину…» Впрочем, справедливости ради тут же добавил: «Правда, Chevrolet Camaro тоже не едет. Ну а Subaru WRX STI только выглядит, как настоящий спорткар, — на деле машина очень тяжелая, не хочет поворачивать».
Профессиональный автогонщик с 1998 года, автор лучшего для российских пилотов результата в гонке «24 часа Ле-Мана»
«Машина хорошо держит дорогу, стабильно управляется, неплохо сбалансирована. Звук мотора приятен, «автомат» достаточно сноровисто переключает передачи. корейцы смогли создать подобие «трешки» BMW, при этом их автомобиль дешевле»
Кроме того, оказалось, что задержка реакции мотора на нажатие акселератора слишком велика. Да и тормоза совершенно не впечатляют. Как считает, например, Михаил Грачев, по эффективности они практически такие же, как на Volkswagen Polo: «Очень дорожные, педаль приходится продавливать глубоко».
Хотя подвеску нельзя назвать расхлябанной, она настроена на комфорт. Это мешает выбирать оптимальную траекторию с заездом на поребрики: машину начинает раскачивать
Такая пусть отчасти и шутка — все равно не лучший комплимент в адрес машины, претендующей на полноправное членство в премиальном сегменте. Чувствуется, что передние колеса недостаточно широки, поэтому при резком торможении они сразу начинают проскальзывать вместо того, чтобы активно помогать сбросить скорость.
Чудеса на виражах
Чего-либо экстраординарного в гоночных упражнениях от G70 никто не ждал, и тем неожиданнее стал тот факт, что он смог-таки удивить видавших виды гонщиков. Да, мотор слабоват. Да, тормоза вялые. Да, подвеска слишком мягкая для скачек по поребрикам. Но управляемость оказалась на высоте, что и подтвердил Алексей Васильев, ввинчиваясь в очередной вираж: «Машина очень прогнозируемо поворачивает, хорошо рулится. Не хватает остроты реакции, но за движением руля следует точно».
Александр Кобенко: «Салон шикарный, по десятибалльной шкале автомобиль выглядит на 9 баллов. Не ожидал от Hyundai столь убедительного выхода в премиум»
В принципе ничего удивительного в этом нет: G70 рассчитан на эксплуатацию в том числе и с 370-сильным 6-цилиндровым агрегатом, который везет шустрее и разгоняет живее. А значит, с менее мощным двигателем все узлы работают в щадящем режиме, избегая пиковых нагрузок, посему управляется машина отменно. Впрочем, тормозам такая поблажка все-таки не помогает.
Внутри — «немец»
А вот соревнование по комфортабельности G70 Sport проводит на своем поле. Здесь он абсолютно конкурентоспособен. Роман Русинов уверял: «Даже не трогаясь с места, можно сказать, что при цене в три миллиона это очень хорошая машина. Она удобна, в ней вкусно пахнет, материалы приятны на ощупь».
Ира Сидоркова
Призер этапов первенства Финляндии по картингу, финалист мировой и европейской серии WSK. Лидер сезона-2018 в РСКГ, класс «Национальный Юниор»
«Замечательно выглядит снаружи и внутри. Автомобиль юркий, очень удобен в городе — хорошо тормозит, шустро разгоняется, легко совершает маневры по перестроению. Комфортабельный салон идеально подходит для дальних поездок»
Я не верил, что можно вот так просто ворваться в премиум-сегмент без долгой подготовки. Создатели «Генезиса» поколебали мою уверенность: машина-то у них получилась весьма достойная. Ходовые качества пусть и не дотягивают до характеристик того же Mercedes-AMG GT C, но совершенно очевидно, что они выше среднего уровня. Автомобиль под завязку напичкан электронными системами помощи водителю и всевозможными фишками вроде проекционного дисплея или вентиляции сидений, обшитых кожей наппа. «Управление всеми функциями интуитивно понятно, с ним не нужно разбираться. В отличие от младшего »Лексуса" сразу ясно куда смотреть и что нажимать», — заметил Михаил Грачев.
Михаил Грачев: «На разогретом асфальте трека даже тормозить не надо — у двигателя все равно не хватит сил отправить автомобиль в занос»
С ним согласился и Константин Терещенко, емко обобщивший свои ощущения: «Эргономика меня полностью устраивает. Салон немного напоминает премиальный немецкий автомобиль». И точно — за неделю езды на этой машине меня не оставляло ощущение, что я нахожусь за рулем немецкой машины. Приборная панель похожа на «аудишную», монитор мультимедийной системы — на «бээмвэшный». Пусть во всем этом угадываются реплики, но выполнены они безукоризненно и не навевают мыслей о плагиате.